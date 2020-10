31. október 2020 Zo Slovenska Akcia Víchrica: Zoroslav Kollár a dvaja bývalí sudcovia putujú do väzby, FOTO

Po stredajšej policajnej akcii Víchrica, pri ktorej zadržali 10 osôb z prostredia súdnictva, pôjdu za mreže traja ľudia.

Podnikateľ a konkurzný advokát Zoroslav K., bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila U. a expodpredseda Okresného súdu Bratislava III David L. budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.

Informovala o tom hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková s tým, že dôvodom väzby je možné ovplyvňovanie svedkov. „Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol o vzatí do väzby troch osôb – Jarmily U., Davida L. a Zoroslava K., ktoré sú obvinené zo zločinu prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Dôvodom väzby je u všetkých troch obvinených obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba. Súd neprijal písomný sľub obvineného Davida L. a súčasne ani u jedného z obvinených súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ objasnila Kudjáková.

Trojicu zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) ešte v stredu (28. 10.) v rámci akcie Víchrica.

Podali sťažnosť

Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinení podali proti nemu sťažnosť. Sťažnosť podala aj prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti neakceptovaniu návrhov preventívnej väzby u dvoch obvinených. Rozhodovať o nich bude Najvyšší súd SR. „Akceptovaný bol len návrh na kolúznu väzbu, preventívnu súd neuznal, takže uvidíme, ako rozhodne NS SR, keďže sme podali sťažnosť. Zatiaľ sa nevyjadrujem, počkáme si na rozhodnutie Najvyššieho súdu,“ povedal obhajca Davida L. Milan Cíbik.

„Sudca pre prípravné konanie zobral do väzby moju klientku z dôvodu tzv. kolúznej väzby. To znamená, že je obava, že by moja klientka mohla mariť vyšetrovanie, respektíve inak vplývať na svedkov. Ja som sa vyjadril pred týmto rozhodovaním o návrhu na vzatie do väzby. Veľmi ťažko sa mi hovorí, samozrejme, ja sa priznám, že som toto rozhodnutie nečakal, pretože som presvedčený o tom, že žiadne dôvody väzby, ani kolúznej, u mojej klientky nie sú,“ povedal pre médiá obhajca Jarmily U. Peter Erdős.

Podľa jeho slov sudca ŠTS pre prípravné konanie len ústne stručne odôvodnil rozhodnutie. „S tým, že v písomnom odôvodnení rozhodnutia, ktoré nám doručí v čo najkratšej dobe, bude podrobnejšie uvedené, aké sú tie dôvody. Teda prečo súd videl obavu z prípadného marenia vyšetrovania mojej klientky. Stručne to odôvodnil ústne tak, že to vyplýva z charakteru trestnej činnosti,“ dodal obhajca.

„Počkáme si na písomné vyhotovenie a potom sa budem vyjadrovať,“ uviedol jeden z obhajcov Zoroslava K. Martin Berec. Obhajkyňa Ingrid Zlochová len prezradila, že nielen advokáti, ale aj jej klient boli rozhodnutím sudcu ŠTS prekvapení.

