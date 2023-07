Zdroj: Pexels.com Majitelia psov, dajte si pozor na ich prehriatie! Ktoré plemená sú NAJOHROZENEJŠIE? Horúčavy neohrozujú len ľudí. Pri nadmernej aktivite sa môžu rýchlo prehriať aj domáce zvieratá. 9. júl 2023 Rôzne

9. júl 2023 Rôzne Majitelia psov, dajte si pozor na ich prehriatie! Ktoré plemená sú NAJOHROZENEJŠIE? Horúčavy neohrozujú len ľudí. Pri nadmernej aktivite sa môžu rýchlo prehriať aj domáce zvieratá.

Domáce zvieratá sa môžu počas teplých dní prehriať vonku pri nadmernej fyzickej aktivite. Aj keď sa zdá, že pes tréning zvláda bez problémov, zlom môže nastať veľmi rýchlo, bez predošlých varovných signálov. Prípady popálením či prehriatia, ktoré vznikajú prehriatím zvieraťa v aute, sa vyskytujú menej. TASR o tom informovala iniciatíva Zvierací ombudsman.

Kontrolujte ich!

„Niektoré psy sú tak zamerané na obľúbenú fyzickú aktivitu, že si nedokážu samy dať pauzu, aj keď už prekročia únosnú mieru a môže ľahko dôjsť k prehriatiu. Preto musí majiteľ takúto aktivitu kontrolovať, psovi dávať dlhšie prestávky v tieni a zabezpečiť mu dostatok pitnej vody,“ poradila zverolekárka Martina Karasová z Kliniky malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach.

Ohrozené plemená

V UVLF sa najčastejšie stretávajú s prípadmi prehriatia najmä u plemien s krátkou lebkou a malým ňufákom. Sú to väčšinou francúzske buldočky alebo mopsy.

„Keďže tieto psy majú sťažené dýchanie a prúdenie vzduchu aj za normálnych okolností, v prípade vysokých teplôt a zvýšenej fyzickej aktivity môže dôjsť ľahko k prehriatiu a kolapsu z nedostatku kyslíka aj po krátkej niekoľkominútovej aktivite,“ vysvetlila Karasová.

Zvierací ombudsman zároveň ľuďom radí, že ak uvidia zviera v aute, majú zavolať políciu. „Ak necháme auto pod stromom či v tieni, vnútorná teplota sa pri horúčavách zvýši veľmi rýchlo a stáva sa pre zviera životu ohrozujúce,“ skonštatoval.

Pozor na rozpálený chodník

Iniciatíva okrem toho odporúča neprechádzať sa s domácim miláčikom po horúcom chodníku, ale venčiť ho v neskorších hodinách a na tráve v tieni. Zviera by sa tiež nemalo nechávať v izbe, kde páli slnko. Ochladzovať by sa malo postupne, najprv labky a potom trup. Psa podľa zvieracieho ombudsmana netreba nechať skočiť do vody naraz.

Majitelia by mali kontrolovať dostatok pitnej vody pre zviera, prípadne mu pridať do misy aj kocky ľadu. Pod domáceho miláčika možno podložiť studenú podložku alebo mu dať na zem vlhký uterák. Netreba ho ním však prikrývať. „Pripravte bazénik s vodou alebo poskytnite miesto na chladnej dlažbe v kúpeľni,“ radí ešte ombudsman.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR