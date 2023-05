Zdroj: instagram.com/samramsdell5 Ako dieťa bola šikanovaná: Samantha má najväčšie ÚSTA na svete a kráľovsky na tom zarába! Smiali sa jej, no ona všetkým vytrela zrak! Samantha je medzi firmami vyhľadávaná. Za jedinú spoluprácu jej cinkne na účet slušná suma. 21. máj 2023 Magazín

Ako dieťa si prešla tvrdou šikanou. Na mladú ženu v tomto období pokrikovali ako na žabaciu kráľovnú, veľkohubú basu a neskôr jej prischla prezývka pitbull.

Samantha Ramsdell má najväčšie ústa na svete, sú široké 10 centimetrov, dokáže ich roztvoriť na 6,52 centimetra na výšku a sú zapísane v Guinessovej knihe rekordov.

Svoju zvláštnosť využila

33-ročná žena s najväčšími ústami priznáva, že aj dnes jej mnohí dajú pocítiť, že je iná: „Ľudia mi každý deň hovoria, že som škaredá a nechutná, a zároveň sa pýtajú: Je to filter?,“ opísala svoje pocity pre New York Pos. No ona nesklonila hlavu a zoširoka sa na nich usmieva. A má dôvod!

Mladá žena totiž svoju odlišnosť dokázala speňažiť, dnes zarába viac ako 13 500 dolárov za jeden príspevok na TikToku. Ako? Predvádza tam svoju najväčšiu prednosť – ústa. Samanthe sa na sociálnych sieťach darí, má množstvo fanúšikov a vďaka nim vtipne prezentuje rôzne produkty a služby.

