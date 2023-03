4 Galéria Zdroj: YouTube.com/M4 Sport Ako KRUTO prekaziť sny 7-ročnému chlapcovi? Maďarský brankár vám to ukáže... VIDEO To snáď nie je pravda! Video z maďarskej futbalovej ligy obletelo svet. Hlavným hrdinom mal byť chlapec, no napokon sa ním stal profesionálny brankár. 17. marec 2023 han Šport Futbal

17. marec 2023 han Šport Futbal Ako KRUTO prekaziť sny 7-ročnému chlapcovi? Maďarský brankár vám to ukáže... VIDEO To snáď nie je pravda! Video z maďarskej futbalovej ligy obletelo svet. Hlavným hrdinom mal byť chlapec, no napokon sa ním stal profesionálny brankár.

V športe neustále počúvame, hraj fair play. Lenže, občas to vypáli inak. Ukážkovým príkladom, aj keď v tomto prípade, negatívnym, sa stal Zsombor Senkó.

Pozná ho celý svet

Pýtate sa, kto to je? Futbalový gólman, ktorý mal našliapnuté na skvelú kariéru, veď prestúpil v mladom veku do Juventusu Turín. Po pár sezónach sa však vrátil domov, do tímu DVTK Miškolc, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži. Tam sa v súboji proti MTK Budapešť „vyznamenal“.

Pred začiatkom druhého polčasu dostal chlapec menom Enok Varga krásny darček k 7. narodeninám. Pozvali ho na čestný výkop, no chlapec sa rozbehol s loptou cez ihrisko. Svoje sólo mal zakončiť gólom. Nestalo sa však tak. Spomínaný brankár totiž malému fanúšikovi chytil obidve strely…

Okamžite sa video „s bezcitným“ futbalistom stalo virálnym po celom svete a rozdelilo ľudí na dva tábory. Po zápase sa brankár Senkó takto vyjadril: „Prajem mu, aby sa nikdy nevzdal svojich snov a bojoval o každú loptu ako teraz !“

Zrejme však zabudol, že aj on bol dieťaťom a mal svoje sny. No, a čo je väčším snom sedemročného chlapca, ako streliť gól „dospelákovi“ počas zápasu?!

Klub z Budapešti zareagoval rýchlo a malému chlapcovi ponúkol tréning s tímom. Na záberoch v tomto VIDEU je vidieť, že sedemročný chlapec je šikovný a s loptou to vie.

Zdroj: YouTube.com

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk