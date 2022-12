Zdroj: Freepik.com Ako na Nový rok, tak po celý rok! Vedeli ste, že toto staré slovenské príslovie brali naši predkovia veľmi vážne? Prvý deň v novom roku muselo všetko fičať v najlepšom poriadku. Hádky, nedorozumenia aj detské vrtochy boli v tento deň nepredstaviteľné. Dokonca aj akékoľvek upratovanie bolo na Nový rok tabu. 28. december 2022 Tlačové správy

28. december 2022 Tlačové správy Ako na Nový rok, tak po celý rok! Vedeli ste, že toto staré slovenské príslovie brali naši predkovia veľmi vážne? Prvý deň v novom roku muselo všetko fičať v najlepšom poriadku. Hádky, nedorozumenia aj detské vrtochy boli v tento deň nepredstaviteľné. Dokonca aj akékoľvek upratovanie bolo na Nový rok tabu.

V súčasnosti sme už od striktných sviatočných zvykov trošku upustili. Na Nový rok vítame na návšteve rodinu, rodinu našej rodiny, našich priateľov alebo priateľov priateľov našej rodiny. Skrátka všetkých, s ktorými sme strávili Silvester. Keď si vybavíte predošlý rok a silvestrovský večierok, asi nám dáte za pravdu, že Nový rok sa skrátka nezaobíde bez vysávača, upratovania háld neporiadku po celom byte a v niektorých prípadoch možno bolo treba objednať aj tepovanie sedačky.

Novoročné predsavzatia

Podľa minuloročnej ankety patrili k najčastejším predsavzatiam Slovákov predsavzatia o zdravom životnom štýle, chudnutí, obmedzení alkoholu či scrollovania na mobiloch.

Všeobecne platí, že novoročné predsavzatia často smerujú k tomu, niečo zmeniť. A ako sa hovorí, treba začať od podlahy, ehm, alebo od koberca, s ktorým ste sa počas sviatkov podelili o šampanské aj parížske rohlíčky. Tepovanie koberca je preto viac ako žiadané. Veď kto by chcel mať pod nosom po celý rok svinčík… Keď budete mať pekne uprataný domov, bude sa vám o predsavzatiach a upratovaní svojich zlozvykov uvažovať o čosi jednoduchšie. Vyskúšajte, nám to funguje. :)

Novoročné predsavzatia sa nikdy nezaobídu bez zoznamu vecí, čo všetko treba doma opraviť, zrenovovať či vymeniť. Ak bývate na dome, určite to poznáte. Vždy je niečo, čomu treba venovať pozornosť a popri zimných radovánkach musíte myslieť aj na odpratávanie snehu či posypávanie cesty. Poriadna zima dá zabrať aj vašej streche. Kúrenie si však vyberá svoju daň najmä na fasáde, preto po zime určite nie je na škodu zvážiť umývanie fasády od dymu, prachu či plesní. Pravidelná starostlivosť pomáha predĺžiť životnosť vašej fasády. Napíšte nám do komentáru svoj zoznam vecí, ktoré treba u vás doma opraviť. :)

Avšak predtým, ako si vytvoríte tento zoznam, popremýšľajte, či sa vám oplatí investovať do opravy starých vecí. Akokoľvek udržateľne sa snažíme žiť, občas sa jednoducho nezaobídeme bez kúpy nových vecí. Ak pri pohľade na svoj plot máte pocit, že to už nerozchodí, možno je čas vymeniť ho za nový. Pozrite si, napríklad pevné betónové ploty, ktoré sľubujú dlhú životnosť.

Ak vám doslúžil vám jedálenský stôl, alebo sa medzičasom vaša rodina rozrástla a potrebuje väčší priestor, oslovte kreatívne stolárstvo, ktoré vám vyrobí nábytok na mieru.

No a v prípade, že by sa na opravy chystalo aj mesto, sídlisko či obec, v ktorej bývate a nedopatrením by ste ostali bez elektriny, môžete využiť prenájom elektrocentrály. Big One vás nenechá v štichu. Rovnako, ak plánujete zorganizovať v lete poriadnu garden party, môžete si požičať elektrocentrálu a zabezpečiť tak skvelú grilovačku a párty s poriadnym ozvučením a osvetlením.

