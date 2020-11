13. november 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Ako oslavovali naši futbalisti famózny úspech? TOTO bláznovstvo v šatni MUSÍTE vidieť! VIDEO

Slovenskí futbalisti dokázali aj v súčasnej koronavírusovej dobe spraviť nečakanú, ale krásnu radosť celej krajine. Postup na európsky šampionát aj patrične oslávili.

Zdroj: TASR/PA/Brian Lawless

Škoda, že pandémia neustále nedovolí ľuďom normálne žiť, pretože nebyť COVID-u, tisíce Slovákov by bolo v uliciach a tešili sa spoločne s futbalistami. Tým sa v severoírskom Belfaste podaril historický kúsok. Postúpili na Majstrovstvá Európy po druhýkrát v histórii Slovenska.

Prišlo to v kabíne

Isteže, oslavy z úspešného postupu na EURO si kvôli koronavírusu nemohli vychutnať do sýtosti ani hráči našej reprezentácie. No, po zápase sa aspoň na pár minút riadne odviazali. V šatni to roztočil ako prvý obranca Tomáš Hubočan, ktorý okrem pokriku, začal kopačkou trieskať do plechovej debny a zburcoval ostatných.

VIDEO zo šialenstva slovenských futbalistov si môžete TU alebo aj na FACEBOOKU SFZ (Slovenský futbalový zväz).

V šatni sa spievalo a oslavovalo🔥🇸🇰🔥🇸🇰 #slovenskisokoli #euro2020 #smetam @euro2020 Posted by Slovenský futbalový zväz on Thursday, November 12, 2020

