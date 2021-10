7 Galéria Zdroj: pixabay.com Ako si BEZPEČNE vyrezať halloweensku tekvicu? Stačí vám šikovná vychytávka, VIDEO Chcete si uľahčiť výrobu „strašidelnej“ tekvice? Vieme, ako na to! 28. október 2021 Monika Hanigovská Magazín

28. október 2021 Monika Hanigovská Magazín Ako si BEZPEČNE vyrezať halloweensku tekvicu? Stačí vám šikovná vychytávka, VIDEO Chcete si uľahčiť výrobu „strašidelnej“ tekvice? Vieme, ako na to!

Predvečer Sviatku všetkých svätých patrí aj Halloweenu. Vedeli ste, že zvyk siaha až do predkresťanského obdobia, keď sa Kelti udomácnili v Európe? Slováci mali pred 100 až 150 rokmi svoj vlastný Halloween. Ako vyzeral?

Naši predkovia mali svetlonosa

Naši predkovia si vyrábali svetlonosa, pričom na jeho výrobu používali zemiak, repu a neskôr i tekvicu. Nerobili to pre akúsi zábavu, svetlo zo sviečky malo odohnať zlé sily ako démonov a strigy. Túto tradíciu nazývali hľadaním svetlonosa.

Bola to hrôzostrašná bytosť, ktorá vábila pocestných do lesa. „Svetlonos bol ten, ktorý človeka zviedol z cesty do lesa a niekedy sa to skončilo tragicky, že sa napríklad prevrátil s vozom. Je to také blúdne svetlo… Je to niekto, kto zvádza pocestného z tej správnej cesty,“ prezradila etnologička Katarína Nádaská pre noviny.sk.

Chcete si vyrobiť svoju strašidelnú tekvicu? Máme pre vás jednoduchý návod, ktorý vám to uľahčí! Článok pokračuje na druhej strane.

