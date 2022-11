Zdroj: pixabay.com , Facebook.com/ Polícia Slovenskej republiky , TASR/Jaroslav Novák AKO zvýšiť BEZPEČNOSŤ na školách? Ministerstvo pripravuje takúto NOVINKU Podľa Jána Horeckého musia byť školy bezpečným priestorom pre všetky deti. Deklaruje, že rezort spraví všetko pre to, aby sa takéto situácie neopakovali. Čo sa chystá? 4. november 2022 Správy

4. november 2022

Nedá sa vytvoriť jeden univerzálny návod na to, ako majú byť školy zabezpečené. Každé dieťa aj každá škola je jedinečná, a tomu treba prispôsobovať aj krízový manažment a dlhodobé preventívne aktivity. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ján Horecký v reakcii na štvrtkový útok študenta v škole v Novákoch.

Musia sa pripraviť vopred

Vyzval riaditeľov, aby mali riešenie krízových situácií pripravené vopred. „Každá škola musí mať vo svojich vnútorných predpisoch ošetrenú starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov, ochranu pred šikanou a ďalšími patopsychologickými javmi,“ doplnil minister.

Prosí tiež rodičov a učiteľov, aby sa rozprávali so svojimi deťmi a žiakmi. „Chcel by som na všetkých apelovať, prosím, citlivo sa počúvajme, nebojme sa vyhľadať pomoc vždy, keď to potrebujeme,“ podotkol.

Horecký ozrejmil, že hneď po prijatí informácie o útoku rezort kontaktoval zriaďovateľa školy, ktorý situáciu monitoruje. „Na mieste je prítomných šesť psychológov, ktorí sú súčasťou intervenčného tímu a už komunikovali so všetkými, ktorých sa táto situácia dotkla,“ priblížil. Minister tiež telefonoval s riaditeľkou školy a ponúkol jej ďalšiu pomoc.

Ako zvládať rôzne situácie?

Školy podľa neho musia byť bezpečným priestorom pre všetky deti. Deklaruje, že rezort spraví všetko pre to, aby sa takéto situácie neopakovali.

„Dnes som sa stretol s riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Janette Motlovou, ktorá sa so svojím tímom dlhodobo venuje psychickému zdraviu detí a prevencii v školách. Reflektovať to budú aj štandardy, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2023, a budú slúžiť ako návod pre každý kolektív, ako zvládať rôzne situácie“ priblížil minister. Rezort tiež podľa jeho slov pripravuje národný projekt, ktorý bude mapovať psychické zdravie detí.

Dôležité je vzdelávanie a…

Ďalším systémovým krokom je podľa Horeckého nové kurikulum, ktoré kladie dôraz na charakterové vzdelávanie a vzťahovú výchovu. „Jeho cieľom má byť posilnenie kritického myslenia, hodnotového vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností,“ ozrejmil. Dodal, že s ministerstvom vnútra, políciou a ďalšími bezpečnostnými zložkami rezort už dlhšie spolupracuje na nastavovaní bezpečnejšieho školského prostredia.

Pripravujú množstvo manuálov

Horecký pripomenul, že VÚDPaP pre školy dlhodobo pripravuje množstvo materiálov k riešeniam rôznych situácií. „Sú zverejnené manuály pre odborných zamestnancov, návod pre krízový manažment v školskom prostredí, ako spoznať a vyrovnať sa s násilím v školách, šikanou, kyberšikanou, sú tam aj rôzne skupinové cvičenia a práca so žiakmi,“ spresnil. Dodal, že nástroje na účely formálneho aj neformálneho vzdelávania poskytuje aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Na Strednej odbornej škole v Novákoch útočil vo štvrtok dopoludnia študent sekerou. Zranení boli dvaja tínedžeri, ktorých záchranári previezli do nemocnice. Študenta polícia zadržala. Prípad si prevzala Národná kriminálna agentúra. Z informácií a dôkazov získaných na mieste činu bolo totiž zistené, že v danej veci ide o podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách.

Zdroj: TASR