8. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Aktuálna situácia s otváraním škôl: PREHĽAD o tom, ako to vyzerá vo väčšine miest

Jedna z tém posledných dní je situácia ohľadom otvorenia škôl. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga majú žiaci zasadnúť do ľavíc v pondelok (8. februára). Ako to je u vás?

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Upozornenie: Samosprávy a zriaďovatelia rozhodnutie o otváraní škôl vzhľadom na situáciu priebežne menia. Pre viac informácií sledujte naše regionálny weby alebo stránky miest.

Bratislavský kraj

Školy v Bratislave sa v pondelok (8. 2.) neotvoria. Magistrát hlavného mesta o tom informoval na sociálnej sieti. To, či sa školy otvoria ďalší týždeň, od 15. februára, majú jednotlivé mestské časti oznámiť počas týždňa.

„Diskusia starostov a starostiek nebola vôbec ľahká a jej výsledkom je, že bratislavské mestské časti budúci týždeň, teda od 8. februára, školy neotvoria a budú pokračovať v dištančnom vyučovaní,“ informovalo hlavné mesto.

Ako podotkol magistrát, ide o snahu chrániť zdravie všetkých Bratislavčanov a prispieť k zlepšeniu epidemiologickej situácie, ktorá zároveň umožní bezpečnejšie otvorenie škôl v blízkom čase.

Bratislavské samosprávy zároveň žiadajú vládu o jednoznačné rozhodnutie, kedy sa majú školy v Bratislave otvárať. „Situácia, keď vláda avizuje otváranie a regionálny hygienik otváranie zároveň neodporúča, vytvára len ďalší chaos a nepredvídateľnosť situácie pre tisícky rodičov,“ skonštatovali.

Bratislavský kraj podľa hygienikov lokálne v niektorých okresoch vykazuje najvyšší stupeň varovania, t. j. čiernu farbu.

Trnavský kraj

Mesto Dunajská Streda základné a materské školy neotvorí. Rozhodol o tom v sobotu (6. 2.) mestský krízový štáb, TASR o tom informoval viceprimátor László Szabó.

Radnica pritom pripravila pre nástup žiakov víkendové testovanie na ochorenie COVID-19, samostatné odberové miesta boli pre rodičov a zamestnancov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dunajskej Strede hodnotí epidemiologickú situáciu naďalej ako mimoriadne vážnu.

V Trnave a Hlohovci sa primátori k danej situácii vyjadrili už pred víkendom a obaja rozhodli neotvárať školy a škôlky.

Trenčiansky kraj

Aj v tomto kraji je to s otváraním škôl rôzne. Viac sa dozviete o otváraní stredných škôl v tomto ČLÁNKU. Sedem okresov z deviatich otvára školské brány!

Ako je to presnejšie v okrese Bánovce nad Bebravou?

Základné a materské školy (MŠ) v okrese Bánovce nad Bebravou sa od pondelka (8. 2.) neotvoria. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne vydal vyhlášku, ktorá zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese zakazuje prejsť na prezenčnú výučbu.

Zákaz sa týka materských a základných škôl (ZŠ), špeciálnych ZŠ, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov i základných umeleckých škôl (ZUŠ).

V Ilave to je zvláštne. V čom je iný okres Myjava pred Trenčínom? Dozviete sa TU.

V Púchove chcú v pondelok (8. 2.) otvoriť sedem materských škôl a vyučovanie obnoviť aj na prvom stupni štyroch základných škôl. Vyplýva to z dohody primátorky mesta Kataríny Henekovej s riaditeľmi škôl.

Na návrat detí do škôl sa už v predstihu začal pripravovať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý je zriaďovateľom všetkých SŠ v Považskej Bystrici s výnimkou súkromných.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici už v januári vydal rozhodnutie, ktorým povoľuje Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) Považská Bystrica prevádzkovať štyri mobilné odberové miesta (MOM) na miestnych SŠ.

Nitriansky kraj

Pred dvomi týždňami bola Nitra stredom pandémie na Slovensku, no situácia sa postupne zmierňuje. Ako to vyzerá v Nitre teraz?

Materské a základné školy v Nitre zostanú na budúci týždeň v pondelok (8. 2.) zatvorené. Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka sa otvoria až v priebehu týždňa. „Bližšie informácie budeme zverejňovať priebežne, hneď ako bude platné uznesenie vlády,“ uviedol Holúbek pre TASR.

Presný deň otvorenia škôl radnica zatiaľ neurčila, počas štvrtkového (4. 2.) rokovania mestského zastupiteľstva sa hovorilo o 9. i 10. fe­bruári.

Mesto Šaľa základné a materské školy od pondelka 8. februára neotvorí. „Po dvoch kolách testovania pripravujeme tretie a počet obyvateľov nakazených novým koronavírusom kriticky narastá. Podniky začínajú mať problémy s personálom, choroba sa nevyhýba ani verejným inštitúciám, učiteľom, lekárom a ďalším dôležitým častiam spoločnosti. Po porade so školským úradom aj s riaditeľmi škôl sme sa rozhodli, že školy v pondelok 8. februára neotvoríme,“ potvrdil primátor Jozef Belický.

„Všetky základné školy na území mesta zabezpečia testovanie rodičov detí prvého stupňa základných škôl v nedeľu 7. februára. Jednotlivé školy rodičov kontaktujú a oznámia im všetky podrobnosti. Školy budú testovať aj pedagógov a všetkých svojich zamestnancov,“ informovala samospráva Nových Zámkov.

Od pondelka (8.2.) bude v Nových Zámkoch otvorených viacero mobilných odberných miest súkromných prevádzkovateľov.

Žilinský kraj

Aj na severe Slovenska sa pandémia prejavuje v plnej sile, preto sa to dotklo aj otvárania škôl. Viac sme re vás pripravili v tomto článku.

Mesto Žilina neotvorí v pondelok materské školy (MŠ) a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Informoval o tom primátor Žiliny Peter Fiabáne.

„Plošné testovanie sme pripravovali z presvedčenia, že sa podarí uskutočniť návrat detí do škôl, aj vzhľadom k epidemickej situácii v rámci mesta. Momentálne je však stále platné rozhodnutie ministra školstva z 8. januára, ktorým prerušuje vyučovanie ZŠ a činnosť MŠ. O novom rozhodnutí dnes rokuje vláda, ale aktuálne nevieme povedať, s akým výsledkom a musíme rešpektovať existujúce rozhodnutie,“ povedal Fiabáne.

Banskobystrický kraj

Mesto Banská Bystrica od pondelka otvorí všetky materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) pre žiakov prvého stupňa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Mesto Hriňová v Detvianskom okrese svoje školy neotvorí. Primátor Stanislav Horník poukazuje na súčasnú situáciu. „V sobotu dopoludnia bolo na oboch odberových miestach vykonaných 409 testov, z ktorých bolo 11 pozitívnych. Je to pozitivita 2,7 percenta,“ podotkol vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.

Mesto Žiar nad Hronom v pondelok (8. 2.) svoje školy a škôlky neotvorí. Samospráva poukazuje na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Uvádza to na svojej oficiálnej webstránke.

„Na základe odporúčania okresného krížového štábu zo dňa 5. februára a zohľadnenia aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku, ale aj v okrese Žiar nad Hronom sme prijali rozhodnutie, že od budúceho týždňa sa základné a materské školy v meste neotvoria,“ informuje mestský úrad občanov.

Zatvorené ostávajú aj školy v Kremnici v okrese Žiar nad Hronom. Základné školy Pavla Križku a na Angyalovej ulici od pondelka mesto neotvorí.

V dištančnom vzdelávaní od pondelka naďalej pokračujú aj žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl v meste Žarnovica. Materská škola na ulici Andreja Sládkoviča bude v prevádzke naďalej v obmedzenom režime len pre rodičov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ich práca im neumožňuje pracovať z domu.

Takto je na tom Zvolen.

Košický kraj

V Košiciach sa od pondelka školy neotvoria, informoval hovorca mesta Vladimír Fabian. Prednosta Okresného úradu Košice Martin Seman v súvislosti s otváraním škôl zvolal Bezpečnostnú radu okresu.

Tá na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach odporučila mestu, ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení, neobnoviť ich prevádzku na svojom území, s výnimkou materských škôl (MŠ), školských klubov detí určených pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Prehodnotiť možný návrat detí do škôl žiadala riaditeľka košického RÚVZ Zuzana Dietzová. Zdôvodnila to zvyšujúcim sa počtom nakazených britskou mutáciou nového koronavírusu, kritickou situáciou v košických nemocniciach, ako aj zvyšujúci sa počet detí vo veku do desať rokov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19.

Podľa nej by otvorenie MŠ a základných škôl (ZŠ) mohlo za súčasného stavu prispieť k zhoršeniu epidemiologickej situácie.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce prezenčné vyučovanie neobnovia. V sobotu o tom rozhodol krízový štáb mesta, za radnicu informovala Marcela Andréová.

Mimoriadne zasadnutie krízového štábu zvolal primátor mesta Viliam Zahorčák v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou vo februári v okrese Michalovce a zvlášť v meste Michalovce.

Prešovský kraj

Mesto Prešov otvorí všetky materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) pre žiakov prvého stupňa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, potvrdil hovorca radnice Vladimír Tomek.

Ako pripomenul, počas tohto víkendu zriadili v súvislosti s návratom detí do škôl osem odberných miest. Určené sú pre zamestnancov ZŠ, MŠ, základných umeleckých škôl (ZUŠ) a rodičov, respektíve zákonných zástupcov všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ a detí, ktoré navštevujú MŠ.

Testovanie môžu využiť aj zamestnanci a rodičia detí zo súkromných alebo cirkevných MŠ a ZŠ, ktorých sa od pondelka týka prechod na prezenčnú výučbu.

Mesto Poprad otvorí všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Všetkým ich zamestnancom poskytne respirátory a v spolupráci s Nemocnicou Poprad rúška pre deti.

Na základe rozhodnutia riaditeľov okrem ôsmich základných škôl a materských škôl, ktoré pod ne patria, otvoria tiež Spojenú školu na Letnej ulici aj Základnú umeleckú školu (ZUŠ) na Letnej i Štefánikovej u­lici.

Väčšina miest na Zemplíne necháva školy zatvorené aj napriek ich plánovanému otváraniu. Vzdelávanie bude naďalej prebiehať dištančne. Informujú o tom samosprávy na svojich webových stránkach.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom neodporučil otvorenie škôl v regióne vzhľadom na to, že v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce bol vo zvýšenej miere zastúpený britský variant nového koronavírusu.

„Od pondelka ostanú základné školy (ZŠ) v pôsobnosti mesta Humenné zatvorené. Obnovenie prevádzky i prezenčnej výučby ZŠ závisí opätovne od stanoviska RÚVZ v Humennom,“ uvádza mesto s tým, že zatvorené zostávajú aj materské školy (MŠ).

Niektoré z nich sú tak ako doposiaľ k dispozícii pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Na základe vyjadrenia RÚVZ školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti zatiaľ neotvoria ani mestá Medzilaborce a Snina.

Rozhodnutia viacerých okresných miest na severovýchode Slovenska v súvislosti s otváraním škôl sú rôzne. Mesto Bardejov ani Sabinov svoje školy zatiaľ neotvoria, rozhodnú o tom v pondelok (8. 2.). Svidník a Stropkov ich prevádzku spustí.

Zdroj: Dnes24/TASR