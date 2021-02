7. február 2021 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktoré znamenia to na Valentína roztočia?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 8. - 14. februára?

Baran

Od pondelka do stredy budete na pracovisku podráždení a nervózni. Na pokoji vám nepridá ani to, že vaši nadriadení vám otvorene prejavia ich nedôveru smerom k vám. No cez to všetko sa v tomto týždni nebude mať prečo sťažovať na vaše finančné zisky. V partnerskom spolužití si dávajte počas pondelku pozor na nedorozumenia a hádky, ale tie nebudú mať žiadny vplyv na to, že celý víkend vám prináša veľa lásky a nehy.

Býk

Je pred vami nesmierne pohodový a pokojný pracovný týždeň, počas ktorého si všetky vaše povinnosti budete plniť bez problémov. Aj vo vašom súkromí bude prevládať hlavne dobrá nálada a príjemná atmosféra. Iba počas soboty sa doma snažte neriešiť žiadne vážne témy, pretože by ste aj tak nič nedosiahli. Iba čo by medzi vami a vašimi blízkymi vznikali nedorozumenia, ktoré by viedli k dusnej atmosfére medzi vami.

Blíženci

V zamestnaní vám to bude v priebehu tohto týždňa mimoriadne páliť, vaše nápady na riešenie vašich pracovných povinností budú originálne a jedinečné, čím si u vašich nadriadených získate ešte väčší rešpekt a uznanie ako máte do teraz. V oblasti partnerského spolužitia vám bude nebeská obloha mimoriadne naklonená v pondelok a v utorok. Počas víkendu sa to mierne utlmí, pretože budete mať tendencie mierne podrývať.

Rak

Tento pracovný týždeň nebude pre vás ničím výnimočný, či už z pozitívneho, alebo opačného hľadiska. Všetko máte pod kontrolou. Iba v stredu sa snažte vyhnúť investovaniu. To nie je deň, ktorý by bol v hodný na akékoľvek finančné transakcie. V oblasti citov a lásky budete na totálnom vrchole v priebehu pondelka. Cez sobotu si radšej nájdite niečo, čím sa budete môcť zaoberať iba sami, pretože nebudete moc spoločensky naladení.

Lev

Mali by ste byť pripravený na to, že po celý tento týždeň sa nebudete cítiť vo svojej koži. Budete nervózni a podráždení, čo sa, samozrejme, bude negatívne odzrkadľovať aj na vašich pracovných výkonoch, ale aj výsledkoch. Vaša nervozita sa prenáša aj do vášho súkromia, takže už v pondelok je pravdepodobné, že medzi vami a vašimi partnermi dôjde k nepríjemným nezhodám a až vo štvrtok sa vám podarí medzi vami dať všetko ako-tak do poriadku.

Panna

Okrem vašich výborných pracovných výkonov vám to bude aj mimoriadne myslieť, čo ocenia ako vaši spolupracovníci, tak aj vaši zamestnávatelia, u ktorých si upevníte ich dôveru vo vás. V osobnom živote vám v pondelok a v utorok hviezdy prajú v oblasti citov a lásky, tak to využite na upevnenie vašich vzťahov. Cez víkend si dávajte pozor na vaše tendencie dráždiť a provokovať nevhodným spôsobom.

Váhy

Aj v tomto týždni si budete môcť na pracovisku dovoliť poľaviť vo vašom nasadení, pretože na vás nebude vyvíjaný nijaký tlak. Naopak, atmosféra bude veľmi pohodová a pokojná. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote bude prevládať fajn nálada. Len v priebehu soboty sa nepúšťajte do debát, ktorými by ste chceli presadiť vaše názory, pretože by to skončilo iba nedorozumením a hádkami.

Škorpión

V priebehu týchto dní sa v zamestnaní doslova zapotíte, kým sa vám podarí vaše pracovné úlohy zvládnuť podľa vašich predstáv. Ale bude to stáť za to, pretože za vašu námahu budete adekvátne finančne ohodnotení zo strany vašich zamestnávateľov. V osobnom živote, okrem štvrtku, kedy sa doma nevyhnete menším nedorozumeniam, máte pred sebou príjemné chvíle v kruhu vašej rodiny alebo priateľov.

Strelec

Oproti minulému týždňu, keď sa vám v zamestnaní darilo akosi samo od seba, si budete vaše úspechy musieť tvrdo odmakať. Ale to vám nezabráni v tom, že si aj naďalej budujete vašu kariéru smerom nahor. V súkromí sa počas týchto dní budete cítiť trochu ako na hojdačke. V pondelok prežívate pekné momenty v spoločnosti vašich partnerov, vo štvrtok mierne nedorozumenia a opäť cez víkend príjemné spoločné chvíle a zážitky.

Kozorožec

Pracovne sa vám počas tohto týždňa naozaj mimoriadne darí a tak isto ste úspešní aj v postupe na kariérnom rebríčku. Jediné, čo vás právom mrzí je to, že nie ste za vaše výkony a výsledky aj náležite finančne ocenení. V súkromí sa nebudú diať žiadne ozaj nepríjemne udalosti. Akurát v utorok trochu nepochopenia medzi vami a vašimi partnermi, ktoré sa počas víkendu dajú do úplného poriadku.

Vodnár

Na pracovisku sa v tieto dni naozaj veľmi snažíte, čo sa pozitívne ukazuje na vašej kariére. Teší vás to aj preto, lebo okolo seba vnímate veľa neprajníkov, ktorí sa snažia vám robiť problémy. Počas celého týždňa si budete v súkromí vychutnávať a užívať záujem o vašu spoločnosť zo strany opačného pohlavia. Preto pozor hlavne vy, zadaní, na neuvážené flirty, ale aj prípadné nevery. Malo by to neblahý dopad na vaše stabilné vzťahy.

Ryby

Aj pre vaše znamenie bude tento pracovný týždeň veľmi príjemný a pokojný. Medzi kolegami a vami prevláda dobrá nálada a ani vaši nadriadení vás zbytočne nezaťažujú. Ak sa vám v súkromnej oblasti podarí počas utorka medzi vami a partnermi vyhnúť hádkam, potom máte pred sebou taktiež iba príjemné chvíle, o ktoré sa budete môcť cez víkend podeliť s vašimi priateľmi.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk