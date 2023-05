15 Galéria Foto: Andrea Plentová Andrea robí parádnu REKLAMU Slovensku: Úchvatné VIDEÁ našej prírody sledujú milióny ľudí Instagram mladej Banskobystričanky plnia zábery úchvatných výhľadov či západov slnka. Čo si pre ne musí vytrpieť a na aké vysnené miesta by sa chcela vybrať? Aj to prezradila v rozhovore. 2. máj 2023 Jakub Forgács Magazín Ona

Keď sa povie „influencer“, mnohí si predstavia mladých ľudí, ktorí trávia čas za počítačom či tabletom. Banskobystričanka Andrea Plentová (32) však na Instagrame prerazila niečím úplne iným. Ľuďom ukazuje krásy Slovenska na úchvatných fotkách a videách. Aj preto jej profil @adka__p sleduje už takmer 80-tisíc ľudí, pričom jedno z jej virálnych videí z Veľkého Choča má cez 10 miliónov vzhliadnutí a vyše milión „lajkov“.

Tvoj Instagram je plný krás slovenskej prírody. Kedy sa zrodila tvoja láska k nej?

Myslím si, že moja láska k prírode sa zrodila už v mojom útlom veku, nakoľko som vyrastala na dedine a hneď za domom som mala kopce. Som veľmi rada za to, že ako dieťa pochádzam z generácie, kedy sme ešte nepoznali telefóny a internet. Neustále sme behali s kamarátmi niekde po vonku, domov sme sa chodievali len najesť a prespať, aj to len preto, že sme museli. Bolo to nádherné detstvo. Neskôr som sa začala venovať jazdectvu, takže veľa som toho pochodila po prírode aj z konského chrbta. K prírode ma viedol vždy aj môj ocino, s ktorým som neskôr chodievala na ryby, na bicykel a na rôzne túry či výlety.

Mnohí si slová ako Instagram či influencer neraz spájajú s ľuďmi sediacimi za počítačmi či mobilmi. Ty však zachytávaš niečo úplne iné. Bol to tvoj cieľ?

Áno, vždy sa mi páčili tematické profily, ktoré dokážu ľudom niečo odovzdať alebo ich inšpirovať. Tým, že mám rada prírodu a často ju vyhľadávam, napadla mi myšlienka podeliť sa o tieto krásy aj s ostatnými. Mnohí ľudia mi píšu, že som im mojimi príspevkami zlepšila deň alebo že vďaka mne majú možnosť byť v prírode aj oni, aj keď len na diaľku. Vždy ma takéto správy veľmi potešia, sú mojim hnacím motorom vpred.

Na svojom profile máš takmer 80-tisíc followerov. Kedy si si uvedomila, že sa stávaš influencerkou a že z toho môže byť viac ako len obyčajný profil?

Ja som si to teda zatiaľ neuvedomila a ani sa nepovažujem za influencerku.

Vieš sa svojou aktivitou na aj uživiť? Resp., aké výhody z toho plynú?

Uživiť sa tým rozhodne neviem (aspoň zatiaľ), a ani to nikdy nebolo mojim cieľom. Moje spolupráce si však starostlivo vyberám, nešla by som do niečoho, čo nesúvisí s tým, čo robím, resp. s aktívnym životným štýlom len preto, aby som dostala niečo zadarmo. Okrem toho mám aj vlastnú prácu, ktorá ma živí a veľmi baví. Instagram beriem skôr ako hobby.

