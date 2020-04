Dnes o 12:38 Marek Kravjar Správy Zo Slovenska Andrej Danko už nie je kapitán, minister Naď ho degradoval. Chcel ho aj povolať, ale... VIDEO

Bývalý predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) prišiel o hodnosť, ktorú si sám dal udeliť. Do hodnosti plukovníka povýšili aj Fica, Richtera či Vážneho.

11 Galéria

Takúto hanbu si dosluhujúci predseda SNS a bývalý predseda parlamentu Andrej Danko nepredstavil ani vo sne.

Najprv sa vysmial do očí všetkým slušným študentom a pedagógom, keď sfalšoval rigoróznu prácu a tak neoprávnene dostal titul JUDr. Staval stĺp pred parlamentom, aby bol o meter vyšší než v Budapešti.

Vypisoval si oplzlosti s Kočnerovou volavkou Alenou Zsuszovou, ktorá je obžalovaná z troch vrážd.

Video, kde ale Danko „cmuká“ kapitánske výložky sa stalo doslova kultom.

Skladník Danko

Spravodlivosť „kapitána“ Andreja Danka ale dobehla. Nový minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) podpísal rozkaz, ktorým zrušil hodnosť kapitána pre Andreja Danka, ktorého povýšil v septembri 2016 bývalý minister obrany za SNS Peter Gajdoš.

Danko je podľa Naďa oficiálne zapísaný vo vojenských záznamoch ako „odborník na zabezpečenie proviantného materiálu, zaradenie skladník – údržbár.“

Článok pokračuje pod fotografiou.

Zdroj: TA3

Naď tiež vyhlásil, že keby chcel, ozbrojené sily by ho mohli povolať do služby aj počas aktuálnej krízy. „Provianťák by sa nám teoreticky mohol hodiť,“ dodal Naď s tým, že by si ho vedel predstaviť napríklad v osade v Žehre.

S takýmto rozdávaním hodností už rezort skončil. Minister totiž zmenil pravidlá tak, aby politici už nemohli byť mimoriadne povyšovaní do vysokých hodností vojakov v zálohe.

Aktualizované 12:37 Andrej Danko tvrdí, že rešpektuje zrušenie svojho povýšenia. „Z hodnosti kapitán v zálohe pre predsedu SNS nevyplývali žiadne výhody. Rešpektuje rozhodnutie pána ministra Naďa, tak ako rešpektoval rozhodnutie pána ministra Gajdoša. Základnú vojenskú službu si odslúžil v zmysle branného zákona v roku 1998,“ uviedla hovorkyňa SNS.

Hýčkanie a opatera pre Smerákov

Gajdoš bol pokračovateľom – rozdávačom hodností. Nadviazal tým na svojho predchodcu Martina Glváča zo Smeru, ktorý vypisoval Alene Zsuzsovej, že od nej potrebuje „hýčkanie a opateru“.

Martin Glváč vo februári 2016 rozdal plukovnícke hodnosti viacerým vtedajším členom druhej Ficovej vlády, ktorí v mladosti absolvovali povinnú vojenčinu. Plukovnícku hodnosť pridelil vtedajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi, ďalej exministrom Tomášovi Borecovi, Ľubomírovi Vážnemu, Miroslavovi Lajčákovi, Vazilovi Hudákovi, Ľubomírovi Jahnátkovi, Jánovi Richterovi a Marekovi Maďaričovi.

Exminister spravodlivosti Tomáš Borec bol však jediný, ktorý si hodnosť dal „zapísať“ aj na okresný úrad, čím sa z neho stal oficiálne plukovník v zálohe.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk