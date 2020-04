28. apríl 2020 MAK Správy Zo Slovenska Zo zahraničia Podcast Výber24: V zahraničí nám závidia - Slovensko má najmenej obetí na počet obyvateľov

29/4 2020 - Všetko dôležité za uplynulých 24 hodín v podcaste Dnes24.

Zdroj: unsplash.com

Krátky prehľad

Zo Slovenska

Dobré čísla sú výsledkom všetkých, ktorí zodpovedne pristupujú k opatreniam a výzvam na disciplínu. Po rokovaní rady epidemiológov to zhodne deklarovali odborníci spolu s premiérom Igorom Matovičom. „Pozitívny vývoj je výsledkom nariadených obmedzení, vlastnej zodpovednosti, ale i ekonomických strát, ktoré sme utrpeli,“ uviedol Matovič.

Na Slovensku za 24 hodín pribudlo 1 767 testov, z toho len 3 výsledky boli pozitívne. Z ochorenia COVID-19 sa doteraz vyliečilo 423 ľudí, za včerajší deň ich pribudlo 20. Žiaľ, pribudli dve obete, spolu ich tak úrady evidujú 20.

Pendleri v okruhu 30 kilometrov od hraníc nebudú potrebovať na vstup na územie Slovenska negatívny test na ochorenie COVID-19. Potvrdili to premiér a hlavný hygienik. Povolia aj vstup detí a neplnoletých osôb, ktorí sú ich rodinní príslušníci.

Téme sa venujeme v tomto článku.

Minister dopravy Andrej Doležal odvolá generálneho riaditeľa Slovenskej posty Petra Helexu. Hovorí o manažérskom zlyhaní v súvislosti s tým, že dostatočne včas nepripravil verejné obstarávanie v spojitosti so strážením budov pošty a prevozom peňazí pre Slovenskú poštu.

Poslanci sa pôjdu pozrieť na zúbky Viere Tomanovej. Poslanecký prieskum na Úrade komisára pre deti schválili členovia parlamentného ľudskoprávneho výboru. Rozhodli sa tak na základe problémov, na ktoré upozornila Nadácia Zastavme korupciu.

Viaceré mimovládky na čele s ombudsmankou Máriou Patakyovou zaslali minulý týždeň list ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu. Žiadajú ho, aby zabezpečil ženám právo na bezpečný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva aj počas pandémie koronavírusu. Ministerstvo reagovalo, že v súčasnosti nedokáže s čistým svedomím prevziať zodpovednosť za ohrozenie životov a zdravia žien pri úkonoch, ktoré nie sú nevyhnutnou zdravotnou starostlivosťou. Viac sme o téme písali TU.

Rýchlostná cesta R1 bola v utorok podvečer v smere z Trnavy do Nitry pre vážnu dopravnú nehodu uzavretá. Pri nehode dvoch áut sa zranilo päť ľudí, zasahoval aj vrtuľník. Ešte vážnejšie následky však mala nočná nehoda približne o tridsať kilometrov ďalej. 59-ročný vodič sa na rýchlostnej cesty otočil do protismeru a po dvoch kilometroch jazdy sa čelne zrazil s ďalším osobným autom. Zahynul v ňom 23 ročný vodič a jeho o rok mladšia spolujazdkyňa skončila s ťažkými zraneniami. Do kolízie sa dostali aj ďalšie tri vozidlá. Zahynul tiež vodič, ktorý nehodu spôsobil. Viac sme o téme písali TU.

Zahraničie

Zahraničie s uznaním sleduje slovenskú štatistiku šírenia a počty obetí koronavírusu. V tejto chvíli má Slovensko najmenej úmrtí v prepočte na obyvateľa. “Rozhodujúca je rýchlosť reakcie,” povedala epidemiologička Evy Schernhammer z viedenskej zdravotníckej univerzity. Vysvetlila, že Slovensko dokázalo podchytiť nákazu na úplnom prvopočiatku a urobilo tak správnu vec. Viac sme o téme písali TU.

Počet potvrdených prípadov korony v Spojených štátoch presiahol jeden milión, chorobe tam podľahlo vyše 57 tisíc ľudí. Prezident Trump odmieta zodpovednosť za zvýšený počet ľudí, ktorí si po jeho minulotýždňových vyjadreniach do tela vpichli alebo prehltli dezinfekčný prostriedok v nádeji, že ide o účinný spôsob liečby koronavírusu. V susednej Českej republike schválili predĺženie núdzového stavu do 17. mája, hoci vláda požadovala o predĺženie až do 25. mája. Portugalsko naopak núdzový stav nepredĺži a skončí sa podľa plánu 2. mája.

Nórska polícia zatkla jedného z najbohatších miestnych podnikateľov Toma Hagena, ktorého manželka zmizla v roku 2018. 70 ročného Hagena zatkli, keď cestoval do práce. Podozrivý je z vraždy svojej manželky, ktorá mala rovnako 70 rokov. Prípad sa dlho vyšetroval ako únos, pretože po zmiznutí Anny Hagenovej našli v dome list so žiadosťou o výkupné..

Počasie

Počas utorka k nám prúdil ešte teplejší vzduch. Na obzore je už zmena v podobe blížiaceho sa studeného frontu. Do strednej Európy prinesie búrkovú aktivitu, ktorá sa na Slovensku prejaví už v stredu. Trvalejšie zrážky sa vyskytnú najmä na západe a strede Slovenska, na Východe naopak stále polooblačno. Teplota napriek dažďu ešte vyššia ako v utorok – až do 24 stupňov.

Správy dnes vybral a načítal Boris, ďakujeme, že nás počúvate.

