18. január 2024 ELA Politika Andrej Danko v TA3: Som prekvapený, aká je dnešná technika...zalepili mi po nehode ZUB! V relácii Téma dňa bol hosťom podpredseda parlamentu a predseda národniarov Andrej Danko. Nechýbala ani najaktuálnejšia téme o jeho nehode.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Andrej Danko oficiálne potvrdil, že bude kandidovať za prezidenta. Vyhlásil, že ho k tomu naštartoval „mediálny lynč“ po jeho autonehode so semaforom. Potvrdil, že sa mu počas nehody zlomil zub, preto išiel za lekárom a dal si ho „nalepiť“ naspäť.

Vybitý zub

„Vy tam ten zub máte, aspoň teda pokiaľ dobre vidím,“ povedal moderátor na margo úrazu, ktorý Danko po nehode priznal. Šéf národniarov potvrdil, že sa mu počas nehody zlomil zub, preto išiel za lekárom a dal si ho „nalepiť“ naspäť.

"Musím poďakovať lekárovi, ktorého meno nepoviem, lebo by ho valcovali. Som prekvapený, aká je dnešná technika a metódy. Keďže som včas prišiel s tým zubom, tak mi ho prilepili naspäť,“ hovoril v TA3 a v momente sa stal terčom vtipov na satirickej stránke Zomri.

Danko si nemyslí, že by svojou kandidatúrou mohol ohroziť preferencie Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. „Ja zastupujem úplne iný typ politiky a názorov,“ vyhlásil predseda SNS.

V prieskume pohorel

Čo však v tom čase nevedel, sú výsledky prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane, ktoré odzneli večer vo štvrtkovej relácii.

V prvom kole prezidentských volieb by v prvej polovici januára získal najviac hlasov Peter Pellegrini s podporou 40,6 percenta. S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok s 37,7 percenta.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v období od 11. do 16. januára, čiže už v čase, keď vypukla kauza Dankovej nehody. Andrej Danko v ňom získal 1,5 percenta respondentov.

Andrej Danko potvrdil, že sa mu počas nehody zlomil zub, preto išiel za lekárom a dal si ho „nalepiť“ naspäť. „Som... Posted by Zomri on Thursday, January 18, 2024

Zdroj: Dnes24.sk