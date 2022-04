Zdroj: YouTube.com/SWNS Arabský šejk má najväčšie auto na svete: Dvojposchodové MONŠTRUM s miestnosťou pre hostí! Tereňák arabského boháča pripomína skôr menší rodinný dom. Vyrobiť si ho dal, pochopiteľne, na mieru. 7. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Arabský šejk menom Hamad Bin Hamdan Al Nahyan má nelacný koníček. Ostatne, u boháča zo Spojených arabských emirátov by ste asi ani nič iné nečakali. Tento muž je úplným bláznom do áut. Nie však len do nejakých hocijakých. Jeho najnovší monster truck vyzerá ako z iného sveta.

Dvojposchodový tátoš

Najnovším prírastkom v jeho početnom a výstrednom vozovom parku je auto obludných rozmerov. Ide o vôbec najväčší tereňák na svete, ktorý je 14 metrov dlhý, vyše šesť metrov široký a na výšku má tiež viac než šesť metrov. Informuje o tom portál The Sun.

Monštruózny tereňák má dve poschodia, toaletu a dokonca aj časť vyčlenenú pre hostí.

Nejde pritom o žiadny model ani maketu, auto je skutočne pojazdné a plne funkčné. Kde bude šejk svoje megalomanské auto preháňať, nevieme. Predstava, že by brázdilo napríklad slovenské cesty, je celkom úsmevná.

Zábery mega auta rýchlo obleteli svet. Už na prvý pohľad vidno, že je veľké. Šok však prichádza, keď ho vidíte v porovnaní s bežným terénnym autom. To popri ňom vyzerá ako hračkárske.

Blázon do 4×4

Milionár zo Spojených arabských emirátov má už svoje čestné miesto aj v Guinessovej knihe rekordov. Nie za svoj nový ozrutný tereňák, ale za veľkosť svojej moto zbierky.

Ako uvádza oficiálny web inštitútu, ktorý rekordy udeľuje, spomínaný šejk má najväčšiu zbierku áut s pohonom 4×4. Takýchto áut vlastní neuveriteľných 718. Ide o zápis v knihe rekordov ešte z roku 2020, aktuálne ich teda môže byť ešte viac.

