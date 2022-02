Zdroj: unsplash.com Austrália sa SPAMÄTÁVA z brutálneho útoku žraloka: Plavca doslova ROZTRHAL! V ďalekej Austrálii, presnejšie na pláži v Sydney, prišlo dnes dopoludnia ku tragédii. Žralok biely zaútočil pri brehu na nič netušiaceho plavca, ktorý napadnutie nemal šancu prežiť. 16. február 2022 han Zo zahraničia

Podľa miestnych obyvateľov doteraz takmer 60 rokov neprišlo v Sydney k smrtiacemu útoku žraloka. Píše o tom aj český portál idnes.cz. „Muža mal katastrofálne zranenia a nemohli sme už pre neho nič urobiť,“ nechal sa počuť tamojší hovorca záchranárov.

Hororový zážitok

Ten majú tí ľudia, ktorý útok videli na vlastné oči na juhovýchodnom predmestia Little Bay. Rovnako drsný je však aj videozáznam, ktorý zachytila miestna kamera, preto by sa na to video nemali pozerať maloleté osoby ani tí, ktorí sú slabších pováh.

Miestny rybár pre 9News povedal, že začul výkriky po tom, čo vyše 4-metrový žralok zaútočil na muža plavca. Rybár, ktorý bol neďaleko, dodal, že v mori boli objavené ľudské pozostatky a množstvo krvi.

Slová polície

Tamojší strážcovia zákona v Novom Južnom Walese uviedli, že ľudia na pláži privolali záchrannú službu. Tí následne skonštatoval, že dotyčný plavec nemal žiadnu šancu takýto útok prežiť. Utrpel katastrofálne zranenia.

