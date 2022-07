HROZIVÁ nehoda na východe: Po pretekoch VRAZILO auto do divákov, dve deti sú v nemocnici!

Sobotné offroadové preteky v Belej nad Cirochou v okrese Snina poznačila nepríjemná udalosť. Na konci pretekov do davu nič netušiacich ľudí vrazilo auto. O incidente informuje redaktorka TV JOJ Katarína Kleknerová.

Na mieste zasahovali záchranári aj polícia. Dve deti previezli do nemocnice.

Podľa zistení televízie mal jeden z účastníkov porušiť pravidlá, keď s autom po skončení pretekov vošiel na trať, kde v tom čase nemal čo robiť.

„Vozidlom vrazil do ďalšieho auta a to vrazilo do divákov. Miesto zabezpečila polícia, privolaný bol aj technik,“ uviedol organizátor akcie Michal Demjan pre TV JOJ.