1. jún 2020 Avokádo, mango aj čili: Balkóny Slovákov počas pandémie rozkvitli, FOTO

Niekto si váľal šunky, a niekto zase tvoril život. Doslova! Do redakcie ste nám poslali fotky vašich úžasných „korona rastliniek“.

Pandémia nového koronavírusu nás naučila vážiť si veci, ktoré sme pred jej vypuknutím považovali za absolútnu samozrejmosť. Vírus nás prinútil spomaliť, viac si všímať svoje okolie, aj seba samého.

Čo sme si vypestovali?

Niektorí z nás nabrali počas nedobrovoľne stráveného času doma nejaké to kilečko navyše, iní zase „voľné dni“ využili na to, aby na sebe zamakali alebo sa niečo nové naučili.

My sme si počas pandémie vyskúšali vypestovať z kôstky avokáda rastlinku. Z piatich kôstok sa nám uchytili len dve, no o to väčšia bola radosť sledovať, ako sa nový život derie na povrch zeminy.

Ani vy ste počas pandémie nezaháľali! Pod príspevok na Facebooku ste nám poslali fotky vašich úžasných „korona rastliniek“. Najčastejšie to boli práve avokádo či mango, ale aj rastlinka z kôstky mandarínky, či dokonca čili. Na balkónoch ste si vypestovali aj rastlinku z citróna, hrášok, žeruchu, rukolu či jahôdky.

P.S.: Vedeli ste, že ak dáte rastlinkám meno a prihovárate sa im, darí sa im oveľa lepšie? Vyskúšajte to!

Zdroj: Dnes24.sk