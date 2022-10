Zdroj: TASR/AP Babie leto si dáva PRESTÁVKU: Zamračí sa a zaprší, kedy znova vykukne slniečko? Teploty síce neklesnú dramaticky, slnečný víkend nás ale nečaká. Babie leto sa však podľa prognóz ešte vráti. 14. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Po mimoriadne chladnom septembri potešil Slovákov príchod nefalšovaného babieho leta. Teploty výrazne poskočili a užili sme si sériu slnečných dní.

Bude teplo, ale…

Pomerne teplé počasie má síce pokračovať, víkend ale veľmi slnečný nebude. Píše o tom portál iMeteo.

„Topenie snehu na horách, ktoré zapríčinil príchod babieho leta, bude pokračovať. Ustálené stabilné počasie síce čaká naše územie aj nadchádzajúce dni, ale stabilné neznamená aj pekné počasie,“ uvádza web.

Obloha bude podľa prognóz zväčša zamračená a môže aj zapršať. Nepôjde však o žiadne silné búrky, očakávajú sa skôr prehánky a mrholenie. Maximálne teploty sa majú pohybovať v intervale 12 až 18 °C.

V novom týždni príde zmena

Lepšie vyhliadky prináša budúci týždeň. Ako vysvetľuje iMeteo, počasie bude aj naďalej pod vplyvom tlakovej výše, no stred sa bude nachádzať už priamo nad našou oblasťou, čím sa zastaví príliv vlhšieho vzduchu, ktorý spôsoboval hmlu a oblačnosť.

V praxi to znamená veľmi príjemne teploty od 15 do 23 °C. Takéto teploty sú na súčasnú ročnú dobu pomerne nadpriemerné. Teplý charakter počasia by mal vydržať až do konca budúceho týždňa.

