6. február 2021 Milan Hanzel Šport Basketbal BABY, paráda! Také niečo sa často nevidí: Slovensko postúpilo na európsky šampionát!

A sú tam! Slovenské basketbalistky si vybojovali postup na júnové majstrovstvá Európy v Španielsku a Francúzsku. Ako sa im to podarilo?

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Zverenky trénera Juraja Suju zvládli v sobotu rozhodujúci zápas kvalifikačnej H-skupiny, v piešťanskej „bubline“ zvíťazili nad Holandskom 61:50 a v tabuľke sa umiestnili na prvej priečke.

Malý zázrak

Slovenky potrebovali zvíťaziť dvojciferným rozdielom a v dramatickej koncovke si zabezpečili celkovo dvanástu účasť na kontinentálnom šampionáte. Hrdinkou zápasu sa stala Terézia Páleniková, ktorá v domovskej hale ako hráčka Piešťanských Čajok 10 sekúnd pred koncom premenila oba trestné hody a vybojovala pre svoj tím potrebné dvojciferné vedenie. Šancu prekaziť slovenskú radosť mala ešte Laura Westeriková, ale svoj záverečný pokus nepremenila.

Po štyroch rokoch

Slovenky sa predstavia medzi európskou smotánkou opäť po štyroch rokoch, v roku 2019 na záverečnom turnaji chýbali. Tohtoročné ME sú na programe 17.-27. júna, ich dejiskami budú Štrasburg a Valencia. Podujatie zároveň poslúži ako európska časť kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2022 v Austrálii, v hre bude celkovo 6 miesteniek.

kvalifikácia ME 2021 – H-skupina:

Holandsko – SLOVENSKO 50:61 (21:29)

Zostava a body Slovenska: Praženicová 11, Jurčenková 7, Bálintová a Orozszová po 6, Dudášová 3 (Slamová 11, Páleniková 10, Moravčíková 4, Remenárová 3, Sujová 0). TH: 10/7 – 21/15, fauly: 25 – 20, trojky: 5 – 8, štvrtiny: 10:15, 11:14, 16:12, 13:20, rozhodovali: Pitsilkas (Gréc.), Mačiulis (Lit.), Jurčevič (Chor.), bez divákov.

Hlasy po zápase:

Juraj Suja, tréner Slovenska: „Hodnotí sa nám to veľmi ľahko, postúpili sme na majstrovstvá Európy a splnili sme dvojročnú robotu. Veľmi sa tešíme. Mám radosť zo všetkých, ktorí sa o to pričinili. Najviac ma teší to, že pôsobíme ako kolektív, či už s prezidentom SBA alebo celou asociáciou, ktorá nás podporuje a vytvára podmienky. Taktiež môj realizačný tím a všetky baby, ktoré boli zapojené do nášho procesu počas týchto dvoch rokov. Najviac ma teší, že to bol tímový úspech. Na ihrisku sa ukázalo, že to nebolo o jednej, dvoch, troch, každý sa podriadil kolektívu v maximálnej možnej miere. Som dojatý z toho, ako dievčatá dreli v obrane. Takto sa má hrať za národný tím. Som veľmi šťastný.“

Barbora Bálintová, hráčka Slovenska: „Sme veľmi šťastné, že sme postúpili na majstrovstvá Európy po tomto veľmi náročnom dueli a týchto dvoch zápasoch. Uhrali sme to, to je dôležité, pretože Slovensko si zaslúži byť na majstrovstvách Európy. Máme na to kvalitu a verím, že to ukážeme aj tam.“

konečná tabuľka H-skupiny:

SLOVENSKO 4 2 2 261:252 6 – postup na ME Maďarsko 4 2 2 257:250 6 Holandsko 4 2 2 248:264 6

Zdroj: TASR