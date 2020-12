1. december 2020 Milan Hanzel Magazín Bacuľka z Hollywoodu to dokázala: Schudla 20 kíl mesiac pred termínom! FOTO

Blonďavá austrálska herečka Rebel Wilson si dala v roku 2020 za cieľ schudnúť dvadsať kilogramov. Populárnej komičke sa to podarilo! A to v predstihu.

Zdroj: Instagram.com/rebelwilson

Pre silnejšiu herečku nebolo problémom si nájsť úlohu v niektorom z filmov, ktoré obleteli svet. Dôvod bol totiž jasný. „Platili ma za to, aby som bola tučná a v žiadnom prípade nezhadzovala kilá,“ vravievala Wilson.

Diéta v rámci predsavzatia

Pre herečku, ktorá svoje danosti predviedla prevažne v komédiách, bolo cieľom to, aby rapídne schudla. Dala si cieľ, že zhodí rovných dvadsať kíl do konca roka. Písali sme o tom v tomto článku. No, a to sa jej podarilo. Na sociálnej sieti ukázala, že aktuálne váži 74,6 kg! „Radšej idem do prírody, pretože mám rada turistiku ako to, že by som bola celý deň zavretá vo fitku,“ hlási 40-ročná Austrálčanka.

„Som rada za každá podporu, ale hlavné je, že si večer nedám sladkosti, ale čistú vodu,“ vysvetľuje Rebel svoj boj s chudnutím.

Vyzerá úplne inak

Samozrejme, že zhodiť toľko kilogramov je na herečke vidieť. Jej najnovšie fotky na Instagrame hovoria jasne. Hviezda filmov Ladíme!, Podfukárky, Holky na ťahu či Ako byť single, sa poriadne zmenila.

Zdroj: Instagram.com/rebelwilson

