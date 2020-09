22. september 2020 Zo Slovenska Banky budú opatrnejšie pri poskytovaní úverov. Čo pripravujú na jeseň?

Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska k júlu tohto roka si ľudia požičiavali prostredníctvom hypotekárnych úverov za priemernú úrokovú sadzbu 1,07 %.

Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký

Banky budú pri poskytovaní úverov opatrnejšie, na jesenné akcie však v dôsledku koronakrízy nezanevrú. Očakávajú to odborníci. Ako prvá s jesennou akciou prišla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, postupne by sa k nej mohli pridať aj ďalšie banky.

Odborníci upozorňujú na to, že banky nemôžu prestať poskytovať úvery, pretože úrokové výnosy sa podieľajú podstatne na ich príjmoch.

Znížia úrokové sadzby?

„Dá sa očakávať, že k UniCredit sa v rámci akciových ponúk pripoja ďalšie banky a znížia úrokové sadzby na niektoré fixácie. Pre klientov je to pozitívna správa a je to zároveň aj praktická ukážka zdravo fungujúcej konkurencie, z ktorej klienti získavajú. Viac bánk na trhu s chuťou bojovať o každého klienta v praxi znamená lepšie podmienky,“ myslí si analytik portálu Finančná hitparáda Martin Švidroň.

Podobné očakávania má aj riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. „Boj o klienta z dôvodu nízkych sadzieb na trhu bude. Počítame však s tým, že nie o všetkých klientov budú mať banky v čase ekonomickej krízy spojenej s ďalším šírením ochorenia nového koronavírusu záujem,“ predpokladá Šablová.

Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska k júlu tohto roka si ľudia požičiavali prostredníctvom hypotekárnych úverov za priemernú úrokovú sadzbu 1,07 %.

„Kampaň UniCredit Bank môže oživiť ďalšie pokračovanie konkurenčného boja o klienta. Je pravdepodobné, že niektoré banky pristúpia ku korekcii úrokových sadzieb, aj keď úpravy pod sadzbu 0,39 % neočakávam. A to najmä s ohľadom na ziskovosť takého obchodu pre banky, lebo v hre sú rôzne krízové scenáre ohľadom nesplácaných úverov, ktoré hrozia po skončení odkladov splátok,“ predpokladá Šablová.

Historicky nízke úroky

Zvýhodnené úroky počas akcií podmieňujú finančné domy zvyčajne využívaním ďalších produktov. Švidroň vysvetľuje, že banky si už pravidelne v rámci akcií vyberú jednu alebo pár fixácií a v časovo obmedzenej ponuke znížia úrokovú sadzbu.

„Podliezť úrokovou sadzbou trh je efektívna cesta, ako bez veľkých marketingových investícií zaujať klientov, keďže úroková sadzba je stále údaj, ktorý rezonuje a klientov zaujíma najviac. Cieľom je získať klienta na pobočku a tam mu už vypracovať ponuku na mieru. Zvyčajne je však najnižšia úroková sadzba podmienená nákupom ďalších produktov a služieb banky, takže ročná percentuálna miera nákladov na záver vzrastie a klient preplatí viac, ako vidí na prvý pohľad v reklame,“ vysvetľuje odborník Finančnej hitparády.

Aj napriek týmto skutočnostiam sú však úrokové sadzby veľmi výhodné a historicky sú stále na nízkych úrovniach.

„Je zrejmé, že banky chcú nižšie zisky spojené s odkladmi splátok v čase koronakrízy kompenzovať, preto budú ochotné úverovať, avšak dôslednejšie si vyberú, komu a za akých dodatočných podmienok nízky úrok na hranici ziskovosti pre banku poskytnú. Očakávam vyšší tlak bánk na predaj doplnkových služieb k hypotéke, napríklad poistenie úveru, aktívny účet alebo poistenie nehnuteľnosti, ktorými budú banky podmieňovať najnižšie úrokové sadzby a zvyšovať tak zisk z obchodu,“ priblížila Šablová.

Koronakríza totiž zasiahla aj príjmy niektorých domácností. V porovnaní s minulými rokmi tak budú banky pravdepodobne obozretnejšie a niektoré skupiny klientov sa môžu k úverom dostať ťažšie.

Dostanú menej

„Banky sa budú snažiť hľadať rovnováhu medzi poskytovaním úverov a zároveň schopnosťou klientov plniť si svoje záväzky. V praxi to bude aj znamenať, že klienti počas koronakrízy nezískajú takú výšku hypotéky, ktorú by si predstavovali. Závisí to samozrejme od segmentu v ktorom klient pracuje a od zdrojov príjmov,“ hovorí Švidroň.

Podľa jeho slov ľudia pracujúci v najviac postihnutých segmentoch krízou nemusia úver získať vôbec. „Obmedzenia sa dotknú aj klientov s príjmom zo zahraničia, kedy banky nebudú akceptovať ich príjem v plnej výške, ale napríklad len vo výške 50 % z preukázaného príjmu,“ doplnil Švidroň.

Menej bonitní klienti tak na úrok z reklamy nemusia mať nárok. „Je bežné, že niektorí klienti, najmä tí, ktorí majú z pohľadu banky ohrozený alebo menej stabilný príjem, prípadne horšiu bonitu, aj v súčasnosti získajú úrok okolo dvoch percent,“ dodala Šablová.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR