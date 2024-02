23. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Bez dáždnika ani na KROK! Ženie sa na nás LEJAK a vietor o sile VÍCHRICE V závere pracovného týždňa nás čaká nepríjemné počasie. Poriadne sa rozprší a nevyhne sa nám ani vietor.

V závere pracovného týždňa sa musíme pripraviť na veľkú oblačnosť a množstvo zrážok. Na naše územie totiž postúpil zvlnený studený front.

„Front prinesie na mnohé miesta dážď, prehánky a do vysokých polôh aj snehové vločky. Vietor dnes zafúka od juhu rýchlosťou od 35 km/h až do 45 km/h. Teploty však zostanú na mesiac február vysoké a udržia sa v intervale od +6 °C od +13 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Vietor o sile víchrice

Dážď bude lokálne aj výdatnejší, hlavne na strednom Slovensku. V Banskobystrickom a Trenčianskom kraji môže do soboty napršať od 30 až do 50 mm zrážok.

V piatok bude fúkať aj nepríjemný vietor. V nárazoch dosiahne až 60 km/h.

„Nad pásmom lesa v Banskobystrickom kraji bude fúkať veľmi búrlivý vietor, ktorý dosiahne až silu víchrice. V krátkodobých nárazoch dosiahne rýchlosť 110 km/h,“ dodáva portál.

Dve vlny zrážok

Obzvlášť exponované by mali byť južné návetria hôr a to predovšetkým v Banskobystrickom kraji. Tu by mohlo napršať ojedinele aj viac ako 50 mm zrážok.

„Zrážky sa očakávajú vo dvoch vlnách. Prvú vlnu zrážok prinesie studený front a druhú vlnu zrážok, ktorá príde v noci na sobotu prinesie tlaková níž, ktorá sa v noci na sobotu začne presúvať z Talianska, cez Rakúsko smerom nad územie Česka,“ informuje server.

Pozor na možné povodne

Snežiť by malo od nadmorskej výšky zhruba 1 500 metrov.

„Intenzívne zrážky, ktoré nás v nadchádzajúcich hodinách čakajú spôsobia opäť vzostupy vodných tokov, pričom predovšetkým na menších potokoch a riekach by mohli hladiny opäť prekročiť úroveň povodňových stupňov,“ upozorňuje iMeteo.sk s tým, že intenzívny dážď nás bude trápiť až do soboty.

