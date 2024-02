23. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska NÁPOR na klientske centrá! Slováci si húfne vybavujú PASY, od apríla si za ne PRIPLATIA Slováci, ktorí nechcú za nový pas zaplatiť desiatky eur navyše, zaplnili klientske centrá. Už o niekoľko týždňov by ich totiž vyšli poriadne draho.

Koncom minulého roka zažívali klientske centrá po celom Slovensku obrovský nápor. Končila totiž platnosť starých ružových vodičských preukazov, ktoré sa vydávali medzi rokmi 1993 až 2004. Vymeniť si ich museli desiatky tisíc vodičov.

Aktuálne sú klientske centrá zaplnené opäť. Môže za to fakt, že už od apríla pôjdu hore takmer všetky správne poplatky. Priplatíme si tak za pasy, občianske preukazy, registráciu áut, tabuľky s evidenčným číslom a ďalšie administratív­ne úkony.

Poplatky sa zvýšia od 40 do 54 percent. Keďže sa blíži dovolenková sezóna, ľudia sa snažia vybaviť si nové pasy v predstihu, aby za ne zaplatili pôvodnú cenu.

O koľko zdražejú?

Pre porovnanie, dnes za pas vydaný do 30 dní zaplatíte 8 eur v prípade detí do 6 rokov, pri deťoch do 16 rokov je to 13 eur a dospelí zaplatia 33 eur. Po novom to bude 12, 20 a 50 eur.

Zdraženie sa dotkne aj pasov vydaných do 10 dní. Zo 16 na 24 eur pri deťoch do 6 rokov, pri deťoch do 16 rokov to bude 40 eur namiesto pôvodných 26 eur a dospelí zaplatia namiesto 66 eur rovnú stovku.

Ak chcete expresné vydanie do dvoch dní, bude to ešte drahšie: deti do 6 rokov – z 24 to bude 36 eur, deti do 16 rokov to bude stáť 60 eur namiesto 39 eur a dospelí zaplatia z pôvodných 99 eur až 150 eur.

Obrovský nápor

Pokiaľ sa na dovolenku chystá celá rodina, nové ceny môžu poriadne zasiahnuť jej rozpočet.

Množstvo ľudí sa preto rozhodlo vybaviť si nové pasy v predstihu. “V klientskych centrách evidujeme od začiatku roka stále sa zvyšujúci záujem práve o cestovné pasy. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je za posledný týždeň takmer 80-percentný nárast žiadostí o ich vydanie,” povedal pre Pluska.sk rezort vnútra.

Kým vlani o takomto čase evidovali 7 875 žiadostí, tento rok je to už 13 910. Portál dodáva, že ľudia na niektorých klientskych centrách čakajú na nové doklady aj tri hodiny.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zdroj: Dnes24.sk