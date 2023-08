Zdroj: www.iihf.com/en/events/2023/wwia Bez Lopušanovej to je TRÁPENIE: Slovenským hokejistkám hrozí pád do SUTERÉNU! Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli ani v treťom zápase na turnaji A-skupiny I. divízie MS v čínskom Šen-čene. 23. august 2023 han Šport Hokej

V stredajšom stretnutí podľahli Nórkam 2:4 a ich šanca na postup do elitnej kategórie je už iba v matematickej rovine.

Družstvu fínskeho trénera Arta Sieppiho navyše hrozí zostup do B-skupiny I. divízie, keďže je bez zisku bodu na poslednej 6. priečke v tabuľke.

Slovenky čakajú ešte dva zápasy, vo štvrtok proti Dánsku (10.30 SELČ) a v sobotu s Rakúskom (7.00). A ako je známe, za slovenské družstvo nehrá Nela Lopušanová.

A-skupina I. divízie MS hokejistiek:

Nórsko – SLOVENSKO 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Góly: 20. Jorgensenová (Brunvoldová, Dalenová), 45. Kruse Johansenová (Pedersenová, Ficherová), 45. Fischerová (Dalenová, Bergesenová), 60. Bisethová Engmannová (Gundersenová, Dalenová) – 26. Bednáriková (Kapičáková), 35. Korenková (Šulíková, Kúbeková). Rozhodovali: Henrikssonová (Švéd.), Stapletonová (Kan.) – Dinantová (Belg.), Vichaová (Švajč.), vylúčenia: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2350 divákov

Zostava SR: Rišianová – Košecká, L. Šulíková, Vysokajová, Drábeková, Leskovjanská, Bednáriková, A. Šulíková – L. Halušková, Kúbeková, Korenková – Hlinková, Tóthová, Rumanová – Ištocyová, Kapičáková, Dobiášová – Blichová, R. Halušková, Sternová

Priebeh duelu

Slovenky boli v prvom dejstve strelecky aktívnejšie ako súperky, na strely viedli 11:4. Minútu pred koncom úvodnej tretiny však inkasovali z hokejky Jorgensenovej. Prelomenie streleckej smoly na turnaji prišlo až po 146 minútach, keď sa presnou strelou presadila Bednáriková.

Do prestávky ešte poslala tím do vedenia kapitánka Korenková a všetko nasvedčovalo tomu, že Slovenky chytili rytmus a dokráčajú za prvými tromi bodmi. Vstup do tretieho dejstva však družstvu Arta Sieppiho nevyšiel. Slovenské hráčky inkasovali v 45. minúte dva góly v priebehu 28 sekúnd a opäť museli pracovať na otočke.

V závere si však nedokázali vypracovať tlak, navyše inkasovali na konečných 2:4 a čaká ich náročný boj o záchranu.

hlas po zápase /zdroj: hockeyslovaki­a.sk/:

Arto Sieppi, tréner SR: „Odohrali sme dobrú prvú tretinu a následne sme hrali výborne aj v druhej tretine, v ktorej prišli naše prvé góly na turnaji. V prvých 40 minútach sme súperky výrazne prestrieľali. V úvode tretej tretiny sme však vyprodukovali faul, Nórky vyrovnali a rýchlo pridali aj tretí zásah po našich nedorozumeniach v defenzíve, čo nás psychicky poznačilo. Hráčkam sa ani nečudujem, keďže dovtedy bojovali o každý puk a boli veľmi sústredené na dôležitý duel. Nórske hokejistky to využili, hrali pozorne v obrane a postrážili si víťazstvo. Momentálne sme v mentálne náročnej pozícii, ale turnaj sa ešte neskončil. Máme pred sebou posledné dva zápasy, musíme čo najlepšie zregenerovať a zabojovať o víťazstvá.“

Zdroj: TASR