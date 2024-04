18. apríl 2024 Jakub Forgács Regióny Bežkyňu vyplašil MEDVEĎ: Chcela som ísť desiatku, už behám len na dráhe Na príspevok bežkyne z Banskej Bystrice zareagoval aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Ako vníma pálčivý problém s medveďmi?

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter vo štvrtok zverejnil na svojom facebookovom profile obrázok z bežeckej aplikácie jednej z banskobystrických bežkýň. Zachytáva trasu z Uhliska po cestičke smerom do Šalkovej, kde sa však náhle otáča.

„Chcela som ísť desiatku, ale stretla som medveďa,“ píše žena, ktorá dodala, že už behá iba na dráhe.

Polarizácia spoločnosti

„Predvčerom večer som bol behať len chvíľu a len kúsok od tohto miesta,“ poznamenal k príspevku Lunter, ktorý sa následne rozpísal o probléme s medveďmi.

„Niekto si povie. ‚veď to je u nás bežné už dlho, my takto musíme žiť a ešte sa nám aj smejú‘. Viem, že to tak je. U nás v kraji obrovský problém, o ktorom mi ľudia hovoria denne. A hnevajú sa, keď sa im vysmievajú alebo celú vec zľahčujú. Rozumiem týmto ľuďom. Lebo aj to sa deje: vraj krvilační vrahovia z regiónov versus slobodomyseľné medvede,“ spomenul župan.

Pred dvoma rokmi podľa vlastných slov „varoval“ vládu, parlament aj verejnosť, že evidujeme obrovský tlak a napätie v spoločnosti, ktorú táto téma polarizuje. „Nie demagógia, nie strašenie, reálny život,“ pokračoval Lunter.

Čo si želá Lunter?

Ako spomenul, osobne by si želal:

„aby z tejto veci prestala byť “politika”, a už vôbec nie je dôvod z toho robiť “boj ideológií”. Nič také to nie, ani tu nestoja “dobrí” a “zlí” ľudia proti sebe.“

„aby aj ľudia z tých častí Slovenska, ktorých sa to netýka a ktorí len obmedzia návštevu lesa alebo nejdú niekde na huby a tým to pre nich hasne – aby prejavili pochopenie, pochopenie pre starosti ľudí, ktorí s tým ohrozením musia žiť (a nie prvý rok)“

„aby sa našla rozumná množina ľudí, ochranárov, lesníkov, poľovníkov a dotknutých samospráv, ktorí si dokážu spolu sadnúť za stôl a dohodnú sa na tom, ako medveďov spočítame tak, že výsledok uznajú všetci – a koľko u nás vieme a chceme mať a prečo a za akých pravidiel.“

„Sú krajiny, kde sa to podarilo. (Známe ako “škandinávsky model”.) Chce to len dobrú vôľu a veci môžu fungovať a môžeme si všetci lepšie rozumieť,“ dodal Lunter, ktorého celý príspevok si môžete pozrieť pod textom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

🏃🏻🐻 Predvčerom večer som bol behať len chvíľu a len kúsok od 👇tohto miesta Niekto si povie 'veď to je u nás bežné už... Posted by Ondrej Lunter on Wednesday, April 17, 2024

Zdroj: Dnes24.sk