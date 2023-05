BITKA medzi delegátom Ruska a Ukrajiny: Šokujúce VIDEO valcuje internet!

V tureckej Ankare sa uskutočnilo Parlamentné zhromaždenie čiernomorskej hospodárskej spolupráce (PABSEC), ktoré poznačil škandál. Všetku pozornosť si totiž uchmatla ukrajinská a ruská delegácia. Čo sa na stretnutí odohralo?

Príčinou spomínaného problému sa stala ukrajinská vlajka. Škandál sa odohral potom, čo sa o slovo prihlásila členka ruskej delegácie. Následne k nej pribehol ukrajinský poslanec Marikovskij a za jej chrbtom rýchlo rozvinul ukrajinskú vlajku. Marikovskij stihol niekoľkokrát zakričať, no Stavitskij mu vlajku vytrhol, následne došlo k spomínanej fyzickej potýčke.

Parlamentné zhromaždenie čiernomorskej hospodárskej spolupráce (PABSEC) združuje 13 členských krajín v oblasti Čierneho mora. Jej členmi sú aj štáty, ktoré ležia mimo tamojšieho mora. Organizácia vznikla v roku 1993. Jej cieľom je prehlbovanie vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými členmi.

