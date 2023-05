Zdroj: YouTube.com/theyellowfactory , Unsplash.com Poriadny PREŠĽAP! V krčme na toalete našli DOKUMENTY o novej jadrovej ponorke Citlivé dokumenty o špičkovej ponorke britského námorníctva sa povaľovali na toalete v pohostinstve. 4. máj 2023 Zo zahraničia

4. máj 2023 Zo zahraničia Poriadny PREŠĽAP! V krčme na toalete našli DOKUMENTY o novej jadrovej ponorke Citlivé dokumenty o špičkovej ponorke britského námorníctva sa povaľovali na toalete v pohostinstve.

V sobotu (29. apríla) praskalo pohostinstvo Wetherspoon v anglickom meste Barrow vo švíkoch. Jeden z hostí si odskočil na toaletu, kde v kabínke na zemi ležal divný zväzok papierov. V tom momente sa mu ani nesnívalo, že objavil citlivé dokumenty o novej britskej jadrovej ponorke HMS Anson, ktorá ma hodnotu 1,3 miliardy libier (takmer 1,5 miliardy eur).

„Bola to celkom živá noc. Krčma bola plná ľudí pracujúcich v prístave – vojenských aj civilných. Vošiel som na záchod a dokumenty so šnúrkou ležali na podlahe kabínky. Ktokoľvek ich mohol nájsť. Ešte šťastie, že to nebol nejaký ruský špión,“ prezradil nálezca.

Informácie o palubných systémoch

Informácie, ktoré sa našli na toalete, spadajú do kategórie „citlivé“. Aj keď sa oficiálne nejedná o tajný materiál, zložka obsahovala množstvo kritických detailov. Nájdené dokumenty opisovali fungovanie viacerých systémov nového bojového plavidla. Okrem iného obsahovali detaily hydrauliky, ktorá ovláda torpédové poklopy, riadenie a vztlak.

Nie je jasné, kto dokumenty o jadrovej ponorke stratil. Podľa zdroja z námorníctva boli totiž súčasťou príručky, ktorá je voľne dostupná na palube plavidla. Pohostinstvo je od lodenice, v ktorej vznikla aj nová HMS Anson, vzdialené iba 5 minút chôdze.

„Vyzerá to tak, že niekto vzal stránky z ponorky, aby ich mohol študovať,“ cituje slová bývalého kapitána Ryana Ramsayho portál moderndiploma­cy.eu. Ramsay dodáva: „Je dobré vidieť, že mal niekto odhodlanie k štúdiu, ale krčma asi nie je to najlepšie miesto.“

Najmodernejšia ponorka

Jadrová ponorka HMS Anson je piatym plavidlom triedy Astute. Do služby bola uvedená tento rok vo februári. Je vyzbrojená torpédami Spearfish a útočnými raketami Tomahawk. Ponorky tejto triedy sa vyznačujú schopnosťou oboplávať zemeguľu bez vynorenia. Vzduch a vodu totiž vyrábajú palubné systémy. Podľa britského námorníctva ide o absolútnu špičku medzi modernými ponorkami.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk