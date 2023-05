Zdroj: pixabay.com Menej dovolenkárov na Jadrane! RADIKÁLNY krok Chorvátska: Krajina chce OBMEDZIŤ počet turistov V roku 2022 navštívilo Chorvátsko 18,9 milióna turistov, čo predstavovalo 104,8 milióna prenocovaní. Krajina na Jadrane je z roka na rok čoraz obľúbenejšia medzi Európanmi. 2. máj 2023 ELA Magazín Cestovanie

2. máj 2023 ELA Magazín Cestovanie Menej dovolenkárov na Jadrane! RADIKÁLNY krok Chorvátska: Krajina chce OBMEDZIŤ počet turistov V roku 2022 navštívilo Chorvátsko 18,9 milióna turistov, čo predstavovalo 104,8 milióna prenocovaní. Krajina na Jadrane je z roka na rok čoraz obľúbenejšia medzi Európanmi.

Spomedzi zahraničných turistov najviac prenocovaní zaznamenali u Nemcov (24,9 milióna), nasledujú Slovinci (10,1 milióna), Rakúšania (8,2 milióna), Poliaci (6,7 milióna), Česi (6 miliónov), Taliani (4,2 milióna), Briti (3,7 milióna) a Slováci a Holanďania (zhodne 3,3 milióna nocí).

Kým pre ekonomiku je turizmus značne prínosný, tak na miestnych obyvateľov má negatívny dopad. Chorvátska vláda sa preto chystá regulovať počet návštevníkov v prestížnych oblastiach, píše Novi List.

Regulácia turizmu

Odkedy budú obmedzenia platiť a aké by boli parametre, je nateraz predmetom diskusie. Zatiaľ je však isté, že tohtoročnú dovolenkovú sezónu to pravdepodobne nezasiahne. Do leta by mala vláda predložiť len prvý návrh nového zákona o cestovnom ruchu.

V prvej fáze si vláda dá vypracovať veľkú kapacitnú analýzu. Zameria sa napríklad na to, koľko pitnej vody je v danej turistickej oblasti k dispozícii, koľko jej miestni potrebujú a koľko turistov si ju môže „užiť“.

V ďalšej fáze by sa mali miestne samosprávy rozhodnúť, ktoré turistické projekty podporia a ktoré budú regulovať. Týkať sa to má najmä nových ubytovacích zariadení.

Prvá krajina

„Vidíme, že počet návštevníkov stúpa, vstup do schengenského priestoru a eurozóny tento trend stále posilňuje. Pustili sme sa preto do reformy turizmu,“ uviedla za chorvátske ministerstvo cestovného ruchu Nikolina Brnjacová.

Zákon by okrem regulácie mal obsahovať aj opatrenia na podporu trvalo udržateľného cestovného ruchu, teda na ochranu životného prostredia, ale aj kvality života miestnych obyvateľov.

Ak by spomínaný návrh prešiel legislatívnym procesom, Chorvátsko by sa stalo prvou krajinou, ktorá by začala regulovať cestovný ruch na celoštátnej úrovni.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk