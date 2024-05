25. máj 2024 ELA Magazín Lifestyle ZNÁMA česká odevná značka sa VRACIA späť! Kedy sa jej dočkáme aj na Slovensku? V dôsledku pandémie covid-19 sa do problémov dostalo mnoho značiek, ktoré sú známe na českom aj slovenskom trhu. Patria medzi ne napríklad Pietro Filipi a KARA, ktoré skončili v konkurze. Problémy mal aj tvorca pánskej módy Blažek.

Dorazila ju korona

Značkou, ktorej história siaha až do roku 1993, je česká Pietro Filipi. A práve tá sa pokúša o podnikateľský reštart a návrat do sveta módy.

Po tom, čo ju po finančných problémoch „pochovala“ korona, sa zrejme pozbierala. Teraz prišiel nový investor, ktorý plánuje dámske a pánske módne kolekcie oživiť. Ide o spoločnosť DaniDarx, ktorá vlastní aj známy e-shop Trenýrkárna.cz. Pomôcť jej má aj investičný partner SPM.

„Cieľom je vrátiť českým mužom a ženám značku, ktorú mali radi, a to navyše veľmi rýchlo. Obratom sme preto pripravili prvú kolekciu oblečenia Pietro Filipi. Sú to pánske boxerky, plavky, dámske nohavičky, ponožky a župany. A tým určite nechceme končiť. Ak zákazníci vyjadria záujem, chceme sa postupne pustiť do rozširovania portfólia,“ uviedla spoločnosť v stanovisku pre český portál idnes.cz.

Návrat na Slovensko

Značka by rada expandovala aj do zahraničia, vrátane Slovenska. Aj keď v minulosti mala viaceré kamenné predajne, nateraz to skúsi iba v online priestore.

„Momentálne sme na začiatku, teraz máme niekoľko produktov v rámci spodnej bielizne na e-shope www.trenyrkarna.cz,“ uviedla pre TVNOVINY.sk šéfka značky Aneta Uhlíková.

