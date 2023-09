Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj Blíži sa jesenná ÚDRŽBA tunelov: KEDY a ktoré budú uzavreté? Od septembra bude Národná diaľničná spoločnosť vykonávať pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch na Slovensku. 14. september 2023 Správy Rôzne

Blíži sa jesenná ÚDRŽBA tunelov: KEDY a ktoré budú uzavreté? Od septembra bude Národná diaľničná spoločnosť vykonávať pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch na Slovensku.

Vodiči majú počítať s úplnou uzáverou tunelov. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Priblížila, že je plánovaná uzávera tunela Bôrik od 15. septembra od 8.00 h do 24. septembra do 24.00 h. Uzávera sa týka ľavej tunelovej rúry v smere do Žiliny.

Uzavreté tiež budú tunely Svrčinovec a Poľana od 22. septembra od 20.00 h do 24. septembra do 20.00 h. „Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ podotkla Žgravčáková.

