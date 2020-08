17. august 2020 Politika Bol to Remišovej výstrel do tmy a populizmus: Podľa Kollára urobila s Fun rádiom chybu

Boris Kollár zároveň upozorňuje, že ministerka bude musieť tento "nezmyselný" krok vziať späť.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Myslí si to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý zároveň upozorňuje, že ministerka bude musieť tento „nezmyselný“ krok vziať späť.

Výstrel do tmy

„To nie je len voči mne, ale ona prekračuje svoje právomoci, ktoré sú jej zverené z titulu jej funkcie, lebo poškodzuje verejný trh, verejnú súťaž,“ vyhlásil v pondelok Kollár.

Upozornil, že Fun rádio nemá s Remišovej rezortom nič spoločné. „Takže to je taký výstrel do tmy a len zbytočný populizmus pani Remišovej. Je mi veľmi ľúto, že toto spravila, ale mám pocit, že už si to aj ona uvedomila, že urobila chybu,“ uzavrel Kollár.

O tom, že ministerka vydala minulý týždeň pokyn pracovníkom svojho rezortu pozastaviť do odvolania uzatváranie zmlúv s Fun rádiom a inými firmami aktívnych politikov, informoval v piatok (14.8.) Denník N. Rozhodnutie prišlo po kritike zmluvy, ktorú v auguste s rádiom uzatvoril štátny Tipos.

„Dôvodom je to, že vicepremiérka Veronika Remišová presadzuje transparentnosť v činnosti štátu. Obchodovanie politikov a zvlášť vládnych politikov so štátom vždy vyvoláva otázky o konflikte záujmov. V pôsobnosti svojho rezortu chce preto nastaviť iné pravidlá,“ reagoval pre denník poverený šéf komunikácie na Remišovej ministerstve Michal Dyttert.

Jednooká medzi slepými

Opozičný Smer-SD hodnotí Remišovej pokyn pozitívne. Ako cez víkend strana reagovala, ministerku považujú za „jednookú medzi slepými“.

„Veronika Remišová sa v absurdnej situácii, do ktorej sa nová vládna koalícia dostala, snaží úplne nestratiť svoju tvár, ale celkový pocit z vládnej koalície tým nijako nezlepší,“ komentoval Smer-SD. Koalícia podľa strany oklamala svojich voličov a každý deň to potvrdzuje novými škandálmi.

Veria, že sa podobne ako Remišová zachová aj minister financií Eduard Heger (OĽaNO) a dá pokyn na zrušenie zmluvy medzi Tiposom a Fun rádiom.

Zdroj: TASR