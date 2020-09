Dnes o 19:29 Správy Zo Slovenska Bratislava a susedné okresy sprísňujú opatrenia: Ako to bude po novom?

V troch okresoch na západnom slovensku odborníci sprísnili opatrenia. Dotknú sa podujatí, svadieb i nemocníc.

V okresoch Bratislava, Senec a Pezinok sa od nedele (6. 9.) do 30. septembra zakazuje organizácia hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. Dovolená nie je ani organizácia akcií v čase od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb. Zakázané budú aj návštevy v nemocniciach a interiéroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.

Vyplýva to z opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava, ktoré vydal v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou. Informovala o tom hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.

Podujatia, plavárne aj kúpaliská

Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v dobe začiatku akcie negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín. „Hromadné podujatia určené pre seniorov sa neodporúčajú organizovať v akomkoľvek počte,“ píše sa v opatrení. Návštevy nemocníc sú povolené iba kňazom s cieľom podávania sviatosti pomazania chorým a paliatívnych návštev.

Plavárne a kúpaliská musia na základe opatrenia obmedziť kapacitu na polovicu. Cirkvi majú prijať také opatrenia, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov.

Mastná pokuta

Zákaz podujatí sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Pri ich konaní je však potrebné zabezpečiť pri vstupe oznam o povinnosti domácej izolácie v prípade vzniku respiračného ochorenia, ale aj dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk. Potrebné je tiež nosenie rúšok v objektoch inštitúcií. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutými mydlami a papierovými utierkami. Potrebné sú aj oznamy s hygienickými opatreniami. Nariaďuje sa tiež dostatočné vetranie a pravidelná dezinfekcia všetkých kontaktných priestorov. RÚVZ pripomína, že za nerešpektovanie opatrenia hrozí pokuta vo výške do 20.000 eur.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po piatkovom (4. 9.) rokovaní Pandemickej komisie vlády SR informoval, že lokality, v ktorých je zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom, teda červené a oranžové okresy v rámci Slovenska, by mali prijať prísnejšie protiepidemio­logické opatrenia. Bratislava je na tzv. červenom semafore. Na oranžovom sa nachádzajú Bratislava II, III, IV, V a okresy Pezinok, Senec.

