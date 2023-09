17 Galéria

CYKLOPRUHY v Bratislave: Vallo ich chváli, ľudia zúria, mesto je UPCHATÉ a prvá nehoda! FOTO

Na nábreží Dunaja v Bratislave sa pár týždňov robilo na zúžení ciest z dvoch pruhov do jedného. Dôvod? Cyklopruhy! Výsledkom sú ľudia rozdelení na dve skupiny. Tí, ktorým to nevadí a tí, ktorým to vadí.