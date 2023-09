Hviezdny Ronaldo je už v Bratislave: Nikomu nič nepovedal, ale schuti si zatrénoval, FOTO

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je členom národného výberu, ktorý sa zajtra o 20.45 predstaví v Bratislave proti Slovensku. Dnes dorazil do hlavného mesta!

Okolo 38-ročného hráča, ktorý už teraz patrí medzi legendy futbalovej histórie, sa všade kam príde, rozpúta šialenstvo. Inak tomu nebolo ani dnes popoludní v Bratislave. Množstvo jeho priaznivcov, či zvedavcov, prišlo na bratislavské letisko, kde portugalská výprava pristála po 16.00.

Ako uvádza portál tvnoviny.sk, Ronaldo so svojim tímom pred fanúšikov neprišiel. „Rovno z letiskovej plochy si to v sprievode policajtov namieril do hotela,“ píše spomínaný web.