24. november 2023 ELA Rôzne Bratislavčanov VYDESILO záhadné svetlo a objekt nad mestom: Naozaj súvisí s UFOM, ale... FOTO Facebookovú skupinu Bratislava - Petržalka začali zaplavovať fotografie ľudí, ktorí odfotili záhadný svetelný objekt nad mestom.

„Čo to bolo dnes nad Petržalkou? Fotené od Ekonomickej univerzity o cca 18:30,“ napísala do skupiny Bratislava – Petržalka istá Renáta a priložila zábery fotografií. V momente sa strhla diskusia, či ide o dron, teleso na oblohe, meteorologický balón alebo laserové svetlo. Mnohí to poňali vtipne, že si pre nás ide UFO či dokonca Majka z Gurunu. Alebo že ide o raketu Elona Muska.

Záhadné modré svetlo bolo vidieť z viacerých kútov hlavného mesta. Svetlo pripomínajúce vesmírnu loď sa objavilo vysoko na nočnej oblohe.

UFO, ale iné…

Viacerí však hneď tipovali, že to bude zrejme svetelná inštalácia z mosta SNP. Ako sa ukázalo, svetelný objekt bol prepojený s reštauráciou UFO, ktorá sa nachádza na Moste SNP. Išlo o silný a poriadne vysoký laserový lúč. Takže naozaj objekt súvisel s „ufom“.

„Spoločnosti Kvant má na svedomí nedávnu dočasnú inštaláciu laserového projektu Architect v priestoroch našej vyhliadkovej plošiny,“ uviedla pre denník Čas.sk marketingová manažérka reštaurácie Dušana Pavlovič.

Tento fakt potvrdila aj spoločnosť, ktorá sa zaoberá laserovými projektormi: „Tentokrát sa marketingové oddelenie spojilo s vyhliadkovou vežou UFO za účelom nakrúcania produktového videa. Počas celej doby svietenia bol na mieste laserový operátor s vyše 10-ročnými skúsenosťami s povolením od Letiska M.R. Štefánika a pravidelne komunikoval s letovou vežou. Touto cestou chceme uistiť verejnosť, že dbáme a záleží nám na bezpečí aj prizerajúcej verejnosti,“ informuje denník.

Zdroj: Dnes24.sk

