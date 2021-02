16. február 2021 Krimi Brutálna VRAŽDA v Martine: Detaily ohavného zverstva sú len pre silné povahy!

Z úkladnej vraždy sú obvinení dvaja muži. Z opisu chladnokrvného činu mrazí.

Národná kriminálna agentúra obvinila dvoch mužov z brutálnej vraždy. Skutok sa odohral v Martine. Informovala o tom Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

„K vražde došlo v Martine v blízkosti čerpacej stanice, kde mal obvinený s motívom získania pocitu „aké to je zabiť človeka“, spolu s ďalším obvineným nadviazať náhodný kontakt s poškodeným,“ uvádza polícia.

Nebohého muža mali vylákať do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany pod zámienkou, aby si šiel s nimi vypiť. „Po krátkych rozhovoroch bol vyzvaný, aby sa premiestnil do vedľajšej miestnosti, kde mu mal obvinený oznámiť, že je to jeho posledný deň a v noci zomrie,“ opisuje udalosť polícia.

Následne malo podľa polície dôjsť k fyzickému napadnutiu. „Padali kopance a údery do tela a hlavy a tiež údery dreveným hranolom. K útoku sa mal pridať aj druhý obvinený, uzrozumený s pohnútkou usmrtenia poškodeného. Následne mal zobrať sklenenú črepinu s tým, že si chce byť na "sto percent“ istý, že je poškodený mŕtvy. Ňou mu mal zarezať do oblasti krku a podať ju druhému obvinenému. Ten mal povedať, že chce vidieť mozog a poškodenému mal zarezať do viacerých častí hlavy. " šokuje polícia.

Poškodený podľa polície utrpel mnohopočetné rany tváre, časti hlavy a rôzne poranenia s krvnými podliatinami a odreninami po celom tele. „Skončil s roztriešteným tvárovým skeletom. Veľké množstvo zranení rôzneho charakteru viedlo k jeho smrti,“ konštatuje polícia.

Keďže išlo o úkladnú vraždu, prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry. Vo veci obvinil dve osoby a po spracovaní návrhu na väzbu spisový materiál prostredníctvom prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry predložil špecializovanému trestnému súdu. Sudca pre prípravné konanie rozhodol o väzobnom stíhaní obvinených.

Foto: ilustračné

