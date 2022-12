Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Bude Zuzana Čaputová opäť kandidovať na prezidentku? Teraz rieši vyhrážky SMRŤOU! Jej čas vo funkcii sa kráti. Prezidentka Zuzana Čaputová (49) je už štvrtým rokom hlavou Slovenskej republiky. Prezradila, akým nepríjemnostiam musí čeliť i to, či a kedy ohlási svoju prípadnú opätovnú kandidatúru. 6. december 2022 ELA Politika

6. december 2022 ELA Politika Bude Zuzana Čaputová opäť kandidovať na prezidentku? Teraz rieši vyhrážky SMRŤOU! Jej čas vo funkcii sa kráti. Prezidentka Zuzana Čaputová (49) je už štvrtým rokom hlavou Slovenskej republiky. Prezradila, akým nepríjemnostiam musí čeliť i to, či a kedy ohlási svoju prípadnú opätovnú kandidatúru.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

S prezidentským postom sa spájajú nielen povinnosti 24 hodín denne, ale aj odvrátená strana, a to sú možné vyhrážky smrťou. Práve tie dostáva Zuzana Čaputová aj pre stupňujúcu sa kritiku zo strany niektorých politikov.

Vyhrážky zabitím

Prezidentka v diskusnej relácii O 5 minút 12 najnovšie priznala, že vecná kritika je v súvislosti s jej funkciou na mieste. Naopak, zažíva aj drsné útoky, ktoré podľa nej do verejného života patriť nemajú.

„Sú to hrubé, brutálne, osobné útoky na moju osobu. Najmä tie podozrenia, ktoré hovoria, že slúžim inej moci, o vlastizdradkyni, že som americkou agentkou a podobné hrubé nezmysly,“ opisuje Čaputová. Otvorene poukázala na to, že jej do paláca chodia také správy, nad ktorými sa bežnému človeku rozum zastavuje.

„To, čo je na tom nebezpečné, je, že ľudia, ktorí sa mi vyhrážajú zabitím, a kde sú trestné stíhania, pretože sú takí ľudia, ktorí mi píšu vyhrážky zabitím, používajú slovník týchto politikov. Obviňujú ma z toho, že slúžim inej moci, to už mi pripadá nebezpečné. Netýka sa to iba mňa, ale aj mojich blízkych, a to už považujem ďaleko za hranicou,“ dodáva prezidentka.

Dodáva, že v súvislosti s vyhrážkami zvažuje ďalšie právne kroky, keďže reči politikov ovplyvňujú mnohých ľudí, ktorí sú krehkí alebo majú narušené psychické zdravie.

„Stačí im iba toto, aby sa to potom odrážalo vo vyhrážkach zabitím voči mojej osobe. Toto si tí páni, ktorí to šíria a podľa môjho názoru vedia, že klamú, ja neviem či neuvedomujú, alebo nechcú uvedomiť,“ uzavrela.

Bude opäť kandidovať?

V náročnej dobe potrebujeme vecné, racionálne a pokojné riadenie štátu, pripomenula Čaputová. Prieskumy podľa hlavy štátu ukazujú, že až 84 percent ľudí je nespokojných so smerovaním krajiny. Považuje to za alarmujúce čísla, nad ktorými sa politici musia zamyslieť.

Prezidentka plánuje oznámiť rozhodnutie o tom, či bude znovu kandidovať do funkcie, na budúci rok.

„Vnímam to, čo sa v spoločnosti deje. Snažím sa vnímať pozorne moju rolu, moju schopnosť pomôcť situácii na Slovensku a v závislosti od toho budem zvažovať rozhodnutie, či to dáva zmysel aj mne a či dáva moja služba zmysel aj Slovensku,“ priblížila.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR