Budeme mať ČERVENÝCH susedov: Režim na hraniciach sa bude meniť!

Medzi takzvané červené krajiny by sa mali okrem Českej republiky zaradiť aj Maďarsko, Poľsko a Rakúsko, zmeniť by sa mal preto aj režim na hraniciach.

O zaradení ďalších susedných štátov medzi rizikové krajiny, rozhodol ústredný krízový štáb (ÚKŠ) na pondelkovom rokovaní 9. novembra. Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Na vybraných hraničných priechodoch sa má testovať antigénovými testami.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) dodal, že testovať by sa mohlo na 10 až 12 priechodoch a začať by sa mohlo do budúceho týždňa. Pri pendleroch by malo stačiť absolvovanie testu raz za dva týždne.