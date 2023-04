Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Budú sa ČIPOVAŤ mačky a šteňatá? Politici chystajú NOVINKY pre chovné zariadenia Pri kontrole chovného zariadenia by mali byť mladé zvieratá označené čipom. Návrh zákona však týmto nekončí! 24. apríl 2023 Zo Slovenska

24. apríl 2023 Zo Slovenska Budú sa ČIPOVAŤ mačky a šteňatá? Politici chystajú NOVINKY pre chovné zariadenia Pri kontrole chovného zariadenia by mali byť mladé zvieratá označené čipom. Návrh zákona však týmto nekončí!

Pri kontrole chovného zariadenia by mali byť mladšie zvieratá označené čipom a zapísané v evidencii chovateľa. Tým sa má znížiť riziko falšovania veku šteniat, zamieňania a miešania šteniat od rôznych matiek a z rôznych chovných zariadení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili nezaradení poslanci Monika Kozelová, Ján Mičovský a Jaromír Šíbl.

Klepnú im po prstoch

„Návrh zákona vychádza z dlhodobo pretrvávajúceho a rozsiahleho problému nadmerného rozmnožovania zvierat, najmä psov a mačiek, ktoré sú často chované v nevhodných podmienkach v neregistrovaných zariadeniach, tzv. množiarňach,“ uviedli predkladatelia.

Novelou sa majú doplniť požiadavky, ktoré je vlastník alebo chovateľ zvieraťa povinný pri jeho chove dodržiavať. Ide napríklad o požiadavky na dennú kontrolu zvierat, ochranu pred nepriaznivým počasím, dravcami a zdravotnými rizikami, dodržiavanie požiadaviek na izoláciu, kúrenie a vetranie chovného zariadenia a voľnosť pohybu.

Kožušiny aj vypúšťanie rýb

Ďalšou novou podmienkou z hľadiska ochrany zvierat má byť dodržiavanie požiadaviek na šľachtenie zvierat a ich rozmnožovanie. Cieľom je zabrániť ich nežiaducemu rozmnožovaniu. Uvádzať na trh, dovážať alebo vyvážať kožušiny mačiek alebo psov má byť zakázané. Taktiež odobrať mláďa matke pred odstavením, okrem prípadu, keď je to na základe odborného posúdenia veterinára nutné.

Podľa novely by malo byť zakázané chovať zviera, ak mu nie sú zabezpečené požiadavky na ochranu alebo dobré životné podmienky. Nebude sa môcť ani rozmnožovať zviera na účely prevodu vlastníctva jeho mláďat a prevádzať vlastníctvo zvieraťa. Poslanci navrhujú zákaz predaja či kupovania produktov živočíšneho pôvodu, ktoré získali zabitím zvieraťa bez primeraného dôvodu. Zakázať chcú aj vypúšťanie rýb pochádzajúcich z akvakultúry do voľnej prírody.

Osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin týrania zvierat, zanedbanie starostlivosti o zviera alebo iný trestný čin v oblasti ochrany zvierat, by podľa návrhu mala mať zakázané držať zviera.

Zaostrené na inzeráty

Návrh má ďalej ustanoviť povinnosť registrácie alebo schválenia svojho chovného zariadenia príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a tiež ohlásiť začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti. Ustanovenie sa nemá vzťahovať na domácnosti, v ktorých sú držané spoločenské zvieratá na súkromné nekomerčné účely.

Predkladatelia navrhujú aj povinnosť pre osoby, ktoré ponúkajú zvieratá na predaj cez inzerciu. V nej by mali uverejniť jedinečný identifikačný kód alebo číslo transpondéra zvieraťa a úradné číslo zariadenia, z ktorého zviera pochádza.

