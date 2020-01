3. január 2020 Správy Voľby 2020 Bugár varuje pred Orbánom. Spojenie SMK a Mosta-Híd vraj prekazil Fidesz

Voľby budú podľa Bélu Bugára aj o tom, či dôjde k „orbanizácii“ maďarskej politickej scény na Slovensku alebo nie. „Rande" s Kočnerom ho stálo líderstvo.



Spojenie SMK a Mosta-Híd do volebnej strany prekazil vplyv maďarskej vládnej strany Fidesz. Myslí si to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár. V rozhovore pre TASR uviedol, že dohoda spolupráce týchto dvoch strán už bola pripravená, no SMK ju napokon odmietlo.

Tohtoročné parlamentné voľby preto podľa neho budú aj o tom, či dôjde k „orbanizácii“ maďarskej politickej scény na Slovensku alebo nie.

Most-Híd sa napokon spojil so stranou MKDA, Šanca či Rómskou iniciatívou Slovenska, a na kandidátnej listine strany sú aj predstavitelia Slovenského zväzu nepočujúcich.

Bugár hodnotí nedohodu ako zahodenie historickej šance zo strany SMK. V dohode o spoločnom postupe do volieb sa podľa Bugára hovorilo aj o tom, že v ňom nebude žiadny vplyv z Maďarska.

„Dalo by sa to, pokiaľ by delegácia, s ktorou sme rokovali, držala dohodu. Aj u predsedu SMK (Józsefa Menyhárta, pozn. red.) sme počuli, že nebude žiadny vplyv zo zahraničia a že aj oni chcú mať stranu samostatnú. Podľa mňa toto najviac prekážalo Fideszu,“ povedal šéf Mosta-Híd s tým, že tlak na SMK bol veľký.

Most-Híd absolvoval aj sériu rokovaní piatich strán, kde boli okrem Mosta-Híd MKDA, SMK, Maďarské fórum a Spolupatričnosť. Dohoda piatich maďarských strán o spoločnej volebnej strane podľa Bugára stroskotala v predstave o povolebnom postupe. Keď strany chceli, aby sa odmietla povolebná spolupráca so Smerom-SD, Most-Híd podľa Bugára povedal, že nechce spolupracovať ani s OĽaNO, čo ostatní odmietli.

Rande s Kočnerom a strata líderstva

Bugár si myslí, že preferencie Mosta-Híd budú narastať, nemá žiadnu obavu, že by sa jeho strana nedostala v roku 2020 do parlamentu. Súčasný minister dopravy a výstavby Árpád Érsek je podľa neho ako volebný líder dostatočne cieľavedomý, akčný a má za sebou úspechy.

„Nechcem, aby volebná kampaň bola o tom, či som sa na Maledivách s niekým stretol alebo nestretol, ale hlavne, aby to bolo o našom programe a predstave, ako pokračovať v budovaní Slovenska,“ vysvetlil Bugár, prečo nie je lídrom Mosta-Híd do parlamentných volieb.

