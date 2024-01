20. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Čaká nás séria MRAZIVÝCH nocí: Teploty budú KLESAŤ až k -17 °C! Pres sebou máme poriadne mrazivé noci. Ak si nedáte pozor, hrozia dokonca omrzliny.

Je tu víkend, ktorý prinesie jasnú až polojasnú oblohu. Zrážky nás nečakajú a fúkať bude iba slabý vietor.

Silnejší vietor bude fúkať iba nad pásmom lesa, no v nedeľu bude aj na týchto miestach vietor už iba mierny.

„Na mnohých miestach Slovenska dnes a zajtra teploty nad bod mrazu ani nevystúpia. Na severe sa budú teploty pohybovať do –2 °C, na strednom Slovensku okolo 0 °C a na juhozápade a juhovýchode sa dnešné maximá môžu vyšplhať do +3 °C,“ informuje iMeteo.sk.

V noci radšej ostaňte doma

Pozor si však treba dať na noci. Tie budú poriadne mrazivé. Odštartovalo to počas noci z piatka na sobotu, kedy teplota klesala do –12 °C.

„Noc zo soboty na nedeľu však bude už podstatne mrazivejšia. Najchladnejšie bude na severe Slovenska a na Spiši, ale veľmi mrazivo bude aj na Gemeri. Teploty budú klesať k –15 °C, lokálne k –17 °C,“ upozorňuje server.

Takéto nízke teploty už budú pre ľudí predstavovať nebezpečenstvo, pretože pomerne ľahko môžu vzniknúť omrzliny na nechránených častiach tela pri dlhšom pobyte v exteriéri.

„Rovnako aj noc z nedele na pondelok prinesie pomerne rovnako nízke teploty. Mrazy sa následne zmiernia v noci z pondelka na utorok. Počas nasledujúceho týždňa sa počasie opäť otočí a nás čaká postupné oteplenie,“ dodáva iMeteo.sk.

Príjemná zmena

Od pondelka sa bude na Slovensku postupne otepľovať. Každým dňom budú teploty stále vyššie.

Prvý pracovný deň nového týždňa bude ešte v celku chladný s teplotami od –1 do +4 °C. Na juhozápade však už teploty vystúpia až na +6 °C.

„Utorok už budú teploty nad nulou na celom území Slovenska s výnimkou horských oblastí a východného Slovenska. Teploty budú v na západe stúpať až k +8 °C. V utorok však dorazia aj zrážky, ktoré budú na najmä na východe snehové, na západe budú zrážky v dôsledku vyšších teplôt kvapalné,“ informuje server.

Streda prinesie ešte vyššie teploty, a to až +11 °C, no taktiež to nebude bez zrážok.

