15. február 2024 ELA Správy Rôzne Čaká nás slnko, oblačnosť, ale aj zrážky: Kde bude ako? Vo štvrtok bude na našom území prevládať premenlivé počasie, pričom v západnej polovici bude inak ako vo východnej. Dnes nás čaká slniečko, oblačnosť aj zrážky. Kde bude ako?

Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Slovensko bude dnes akoby rozdelené na dve polovice, pričom tentoraz bude krajšie vo východnej polovici Slovenska. Stále však bude nadpriemerne teplo na celom našom území, informuje iMeteo.sk.

Na západe, najmä na Záhorí a Podunajskej nížine, bude počas takmer celého dňa prevládať zamračené počasie v občasnými zrážkami alebo mrholením. Teploty vystúpia do +11 °C.

Na strednom a východnom Slovensku bude dnes podstatne krajšie. Ešte dopoludnia sa tu môže objaviť hmla a nízka oblačnosť, no okolo poludnia sa vyčasí a vyjde aj príjemné hrejivé slniečko. Zrážky sa na strednom ani východnom Slovensku neočakávajú.

Aký bude záver týždňa?

Teploty tu vystúpia rovnako do +11 °C, no na pocit môže byť v dôsledku slnečných lúčov aj teplejšie. Stále na našom území prevláda nadpriemerne teplé počasie vzhľadom na to, že je iba polovica februára.

Piatok bude opäť slnečný, teplý a bez zrážok na väčšine územia. Oblačné počasie s občasnými zrážkami sa môže objaviť iba v severných lokalitách Slovenska.

„Sobota však bude už upršaná na celom našom území, takže víkend začne nie príliš príjemným počasím. Dobrou správou je, že zrážky nebudú príliš výdatné,“ dodáva iMeteo.sk.

Zdroj: iMeteo.sk