23. jún 2023 ELA Správy Rôzne Čaká nás zásadná zmena počasia. Do týchto oblastí udrú SILNÉ BÚRKY, ktoré ukončia horúčavy Mnohé oblasti Európy počas uplynulých dní sužovali veľmi silné búrky, ktoré nasledovali po vlne horúčav. Búrky sa čoskoro doženú aj na naše územie a ukončia vlnu veľmi teplého počasia.

Slovensko zasiahla prvá plošná vlna horúčav. Teploty sa na našom území šplhali vysoko nad hranicu +30 °C hneď na niekoľkých miestach. Počas včerajšieho dňa však tropické teploty vyvrcholili a dnes nás čaká ochladzovanie, informuje iMeteo.sk.

Ochladenie a búrky

Ochladenie prinesie rozsiahly búrkový systém, ktorý počas noci postupoval cez Česko nad Poľsko a dnes ovplyvní počasie aj na našom území.

Prvé búrky by sa už čoskoro mali objaviť na severozápade a severe nášho územia, odkiaľ si to postupne zamieria nad východné Slovensko. Malo by sa jednať o búrky na vytvorenom búrkovom systéme.

„Ďalšie búrky by sa však mali na našom území tvoriť aj počas dnešného dňa a to predovšetkým v popoludňajších hodinách, pričom bude platiť, že najvyššie riziko búrok je v severnej a vo východnej polovici nášho územia. Na zvyšku územia sa môžu búrky objaviť v oveľa menšom množstve,“ dodáva iMeteo.sk.

Dopoludňajšie búrky budú na našom území sprevádzané predovšetkým silnejším vetrom a lejakmi, no počas popoludnia sa nebezpečným poveternostným javom stanú aj krúpy.

V južných okresoch a na strednom Slovensku sa môže teplota v piatok vyšplhať na 34 stupňov Celzia. Na väčšine územia krajiny hrozia búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

V južných okresoch a na západnom Slovensku od 14.00 h do 18.00 h upozorňujú meteorológovia v rámci výstrahy prvého stupňa na vysoké teploty. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ informuje ústav.

Od zajtra ochladenie

Počas dnešného dňa nás zároveň čaká posledný tropický deň. Búrky totiž prináša studený front, ktorý už zajtra postúpi nad Maďarsko a nad Ukrajinu a za ním k nám začne od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch.

„Maximálne denné teploty už zajtra poklesnú pod hranicu +30 °C a na severe nášho územia sa maximá nemusia dostať ani nad hranicu +20 °C. Pred nami je však pokojnejší víkend bez búrok a bez nebezpečných javov,“ dodáva iMeteo.

