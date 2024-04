6. apríl 2024 ELA Správy Rôzne Čakajú nás VYSOKÉ teploty a ďalšia VLNA saharského piesku nad našimi hlavami Na západom Slovensku bude v sobotu prevládať spočiatku veľká oblačnosť, ktorá sa postupne zmenší.

Zdroj: TASR/Dano Veselský , SHMÚ

V sobotu sa oteplí na +22 °C až +25 °C. Stred krajiny bude mať spočiatku veľkú oblačnosť so zriedkavými slabými zrážkami. Popoludní sa však začne oblačnosť zmenšovať a prevládnu slnečné lúče. Teploty vystúpia od +17 °C až do +23 °C, informuje iMeteo.

Na východe bude dnes prevládať veľká oblačnosť, miestami s dažďom alebo s prehánkami. Teplota sa vyšplhá na +17 °C až +21 °C.

Ak sa chystáte dnes na turistiku, tak obloha bude spočiatku oblačná, lokálne až zamračená s občasnými slabými zrážkami. Na hrebeňoch Tatier treba rátať so snehovými zrážkami. Dobrou správou je, že popoludní oblakov ubudne a vo výške 1 500 m sa oteplí na +9 °C.

Vrcholiaci teplý vzduch

Výraznejší posun nastane v nedeľu (7. 4.), keď vo veľmi teplom vzduchu tlaková výš na našom území zmohutnie. Na viacerých miestach sa preto teploty pri jasnej či polojasnej oblohe budú šplhať až k 26 °C.

Takýto charakter počasia s rovnakým teplotným intervalom bude prevládať aj na začiatku nového týždňa, pričom najnižšia nočná teplota bude od trinástich po sedem, v údoliach ojedinele okolo päť stupňov.

Prílev extrémneho vzduchu vyvrcholí v utorok (9. 4.), keď nás čaká spočiatku prevažne malá oblačnosť, s teplotami od 20 až do 27 °C.

V nasledujúcich dvoch dňoch však príde k zmene, nakoľko cez západnú Európu začne postupovať studený front, ktorý sa dostane aj na Slovensko.

Čaká nás zrejme polooblačné až oblačné počasie, miestami s prehánkami či búrkami, pričom denné maximá budú nižšie o zhruba šesť stupňov.

Vlna saharského piesku

Nad Slovenskom sa v uplynulých dňoch nachádzali tony saharského piesku. Ten sa už síce z našej oblasti stratil, no podľa aktuálnych predpovedí k nám mieri ďalšia vlna.

Merania SHMÚ ukázali, že sa v čase najvyššej koncentrácie nad daným miestom nachádzalo 1,4 gramu piesku na m2. Viac ako gram piesku na meter štvorcový možno neznie veľa, no ak to prepočítame na celkovú rozlohu Slovenska, tak zistíme, že v danom momente sa nad Slovenskom nachádzalo takmer 69 000 ton piesku.

Zatiaľ čo nad Slovenskom máme aktuálne pokojné počasie, tak úplne inak je to teraz nad Saharou. Priamo nad južným Alžírskom sa nachádza ďalšia tlaková níž, ktorá prináša do odľahlých púštnych oblastí ďalšiu piesočnú búrku, pri ktorej sa do výšky niekoľkých kilometrov dostanú tony saharského prachu.

Saharský prach sa už v sobotu objaví nad Španielskom, či nad Francúzskom. V nedeľu sa jeho príliv zintenzívni a už sa dostane aj nad Nemecko a nad Škandináviu. V priebehu pondelka začne tento saharský prach postupovať aj nad Slovensko.

„Od pondelka preto opäť budete môcť pociťovať prítomnosť saharského prachu nad našim územím, ktorý by tu mal zotrvať minimálne do utorka. Potom sa očakáva, že cez naše územie postúpi studený front, ktorý prinesie zrážky a tieto zrážky opäť naviažu prachové častice a saharský prach tak dopadne na zemský povrch,“ dodáva iMeteo.sk.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk/TASR