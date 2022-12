Zdroj: READO Čakáte na správnu chvíľu na predaj nehnuteľnosti? O tom, že slovenský realitný trh zažíva turbulentné obdobie pravdepodobne počúvate dlhšie. Nedostatok bytov, ktoré by spĺňali vysoké štandardy kupujúcich, vystriedali vysoké úrokové sadzby a následný pokles dopytu o kúpu nehnuteľností takmer vo všetkých slovenských krajoch. 8. december 2022 Tlačové správy

Nastalo obdobie, kedy sa predaj nehnuteľnosti predlžuje takmer o 50 dní a ceny klesajú aj o 10 %. Je už správny čas na predaj alebo oplatí sa ešte počkať?

Nastalo obdobie, kedy sa predaj nehnuteľnosti predlžuje takmer o 50 dní a ceny klesajú aj o 10 %. Je už správny čas na predaj alebo oplatí sa ešte počkať?

Informácie a názory sa stále veľakrát rôznia, čo zapríčiňuje, že vlastníci nehnuteľnosti, ktorí chcú predať svoju nehnuteľnosť sa vo veľa prípadoch nevedia rozhodnúť. Odborníci z realitnej platformy Reado sa dennodenne stretávajú s desiatkami klientov, ktorí zvažujú predaj, ale čakajú na správne načasovanie, aby predali čo najvýhodnejšie. “Po niekoľko ročnom období spanilej jazdy na hor sa ceny nehnuteľností postupne zastavujú a vo viacerých lokalitách už klesajú. Na trhu sa realizuje oveľa menej obhliadok a predlžuje sa doba predaja. Našou úlohou je poradiť klientom aj s pomocou dát spraviť to najlepšie rozhodnutie,” konštatuje Daniel Levársky, zakladateľ platformy Reado.

Čo je Reado?

Reado je nová realitná platforma, ktorá svojim klientom pomáha riešiť dôležitú otázku bývania. Riešenie kúpy, či predaja bytu je pre mnoho ľudí to najdôležitejšie životné rozhodnutie a to hlavne z dôvodu nedostatku informácií, či neznalosti celého procesu. Práve preto je tu Reado, ktoré vnáša transparentnosť a inovácie do celého priebehu. Je to platforma, ktorá predávajúcim a kupujúcim umožňuje spraviť najlepšie rozhodnutie a predať alebo kúpiť efektívne, jednoducho a bez stresu.

Ako funguje Reado?

Prvým krokom, kedy Vám Reado pomôže je v prípade potreby zistenia hodnoty Vašej nehnuteľnosti. Platforma Reado slúži na okamžité bezplatné ocenenie, ktoré vám dokáže ihneď zistiť trhovú hodnotu vašej nehnuteľnosti a v prípade záujmu o predaj, vás prevedie celým procesom až do úspešného konca. Predáte rýchlo, výhodne a s podporou profesionálov. S Reado spolupracujú kvalifikovaní realitní experti, ktorí Vám pomôžu zrealizovať predaj bezstarostne.

Reado pomáha aj tým, ktorí svoje bývanie hľadajú. Len klienti tejto realitnej platformy môžu mať najnovšie ponuky podľa svojich preferencií ako prví. Stačí zadať kritériá vášho vysnívaného bývania a Reado pre vás pripraví ponuky presne podľa vašich predstáv. Ušetríte tak čas a aj peniaze. Len v tomto momente hľadá nové bývanie s Reado viac ako 10 000 záujemcov, čo umožňuje celý proces kúpy a predaja vykonať veľmi efektívne a výhodne pre obe strany.

Výhody služby Reado?

Reado svojim klientom poskytuje absolútnu podporu v kúpno-predajnom procese. Svojim klientom šetrí peniaze a poskytuje odborné poradenstvo od začiatku až po koniec transakcie.

“Zo skúseností našich realitných expertov vieme, že ohodnotenie nehnuteľnosti dokáže výrazne zvýšiť šance na predaj nehnuteľnosti. Správne ohodnotený byt je jedným z hlavných predpokladov rýchleho predaja. Nesmieme však zabudnúť ani na výborne spracovaný inzerát, prípravu dokumentácie a efektívne oslovovanie potenciálnych kupujúcich. Práve tieto ďalšie kroky sú v rukách našich realitných expertov, ktorí vedia, že správnym postupom sa predávajúci vyhne riziku, že sa nehnuteľnosť bude predávať dlhé mesiace,” dodáva Daniel Levársky.

