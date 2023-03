Zdroj: TASR Časť Slovenska môže zasiahnuť mohutná VÍCHRICA: Vydané sú aj VÝSTRAHY 2. stupňa V noci môže byť na horách mohutná víchrica, meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách. 13. marec 2023 Zo Slovenska

13. marec 2023 Zo Slovenska Časť Slovenska môže zasiahnuť mohutná VÍCHRICA: Vydané sú aj VÝSTRAHY 2. stupňa V noci môže byť na horách mohutná víchrica, meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách.

Zdroj: TASR

Výstraha 2. stupňa platí od polnoci do utorka (14. 3.) 9.00 hod. pre horské oblasti v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, a Poprad. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Pre tieto okresy platí aktuálne do polnoci výstraha prvého stupňa pred vetrom. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Okresy s výstrahou

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ skonštatoval SHMÚ.

Výstraha druhého stupňa pred vetrom aj mimo hôr platí pre okresy Tvrdošín, Kežmarok a Poprad od polnoci do utorka do 10.00 hod. Meteorológovia tam očakávajú vietor s rýchlosťou v nárazoch 85 až 95 kilometrov za hodinu. V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok a Poprad platí aj v pondelok výstraha pred vetrom. Trvá do polnoci, v okrese Námestovo do utorka do 10.00 hod.

Počasie na utorok

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách bude pokračovať vo väčšine okresov Slovenska aj v utorok. Vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja a v okresoch Brezno, Banská Bystrica a Banská Štiavnica bude trvať do utorka do 20.00 hod.

V utorok treba rátať so silnejším vetrom aj na západe Slovenska. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od polnoci do utorka do 6.00 hod. pre okresy v Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Výstraha platí dopoludnia aj pre okresy Stará Ľubovňa a Námestovo.

ilustračné foto.

Zdroj: TASR