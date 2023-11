Časy sa navždy zmenili: Legendárnu scénu už v Simpsonovcoch NIKDY neuvidíte!

Úspešný animovaný seriál Simpsonovci zabáva divákov po celom svete už od roku 1989. Navyše, kreslený sitkom je najdlhšie vysielanou reláciou v histórii televízie.

Obľúbený seriál sa však zmenil. Už v ňom viac neuvidíme scénu, ktorá ho sprevádza už od jeho počiatku.

Priaznivci žltej rodinky vedia, že Homer svojho syna Barta často trestá škrtením, pri ktorom chlapcovi vyliezajú oči z jamiek a vyplazuje jazyk. Tomu je po desaťročiach koniec.

V tretej epizóde 35. série s názvom McMansion & Wife navštívi Homer spolu s Marge nového suseda Thayera. Hlava rodiny Sipmsonových počas návštevy tvrdí, že zmenila spôsob výchovy svojho nezbedného syna.

Keď si Homer potrasie s novým susedom rukou, ten poznamená, že má pevný stisk. Na to Homer zareaguje: „Vidíš Marge, škrtenie toho nášho chlapca sa vyplatilo.“ Hneď však dodá: „Robím si srandu, toto už nerobím. Časy sa zmenili.“

Časy sa menia, a tak zareagovali aj tvorcovia najúspešnejšieho seriálu. Ako pripomenul server, hoci išlo o jednu z najikonickejších scén seriálu, v posledných rokoch bola pre svoju brutalitu často kritizovaná rodičmi a aj rôznymi organizáciami.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.



Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK