4. november 2023 Zo Slovenska VIEME PRVÍ: Koniec Rumových praliniek! Prečo si už na nich nepochutíme? V ponuke výrobcov nájdeme aj dobroty, ktoré obľubovali už naši rodičia a starí rodičia. Na jednej z legendárnych sladkostí si už viac nepochutíme.

Iba nedávno sme vás informovali o tom, že sa z obchodov potichu vytratila jedna z najznámejších minerálok. Reč je o minerálnych vodách Bonaqua, ktoré už na pultoch slovenských predajní nenájdete.

Koniec legendárnej cukrovinky

Redakcia Dnes24 aktuálne zistila, že z predaja zmizol ďalší obľúbený produkt. Navyše, tento patril medzi vyhľadávané stálice, na ktorých sme si pochutnávali už za socializmu.

Bohužiaľ, v regáloch obchodov už viac nenájdete Rumové pralinky!

Je to potvrdené!

Prvé zmienky o lahodných pralinkách s rumovou príchuťou máčaných v čokoládovej poleve a chrumkavým cukrom siahajú až do roku 1965, no pravdepodobne podobné bonbóny existovali už skôr. Pralinky prežili aj pád socializmu a rozdelenie Československa. V roku 2014 prešiel ich obal dizajnovou zmenou, no dnes si na nich už nepochutíte.

„Sortiment našich výrobkov dopĺňame o novinky, o ktorých veríme, že splnia očakávania, vysoké nároky a preferencie spotrebiteľov. Naopak výrobky, ktorých popularita medzi zákazníkmi klesá, čo bol dlhodobý prípad aj u Rumových praliniek, sme nútení z portfólia odstrániť,“ povedala pre Dnes24 Ľubica Novotná z Nestlé Slovensko s. r. o.

„Veríme však, že spotrebitelia si nájdu cestu k našim ďalším produktom, ktorých popularita medzi širokým spektrom spotrebiteľov výrazne rastie, a to aj vďaka veľkému počtu noviniek a nových príchutí,“ dodala Novotná.

