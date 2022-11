4 Galéria Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj Čelná zrážka dodávky s policajným autom: Z miesta hlásia niekoľko ZRANENÝCH! Policajné auto smerovalo na výjazd, keď sa čelne zrazilo s dodávkou. Cestu museli úplne uzatvoriť. Dnes o 12:16 Krimi

Dnes o 12:16 Krimi Čelná zrážka dodávky s policajným autom: Z miesta hlásia niekoľko ZRANENÝCH! Policajné auto smerovalo na výjazd, keď sa čelne zrazilo s dodávkou. Cestu museli úplne uzatvoriť.

„K vážnej dopravnej nehode došlo dnes, krátko po 9.00 h v úseku Popudinské Močidľany smerom na Holíč,“ informuje polícia.

Nehoda policajtov

Podľa prvotných informácií došlo k nehode medzi dodávkou a policajným autom.

„Dvaja policajní pyrotechnici išli na výjazd s právom prednostnej jazdy, keď došlo na stredovej čiare k zrážke s bielou dodávkou,“ dodáva polícia.

Zranení z oboch áut

Na mieste sa zranili obe posádky vozidiel. Z miesta hlásia predbežne 2 zranených mužov z nákladného auta a 2 zranených policajtov.

„Najzávažnejšie zranenia utrpel policajt, spolujazdec, ktorého previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. Zranenia ostatných účastníkov nehody by mali s dobou liečenia do 42 dní, predbežne ľahké,“ dodáva polícia.

Polícia alkohol u vodičov nezistila. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestná doprava, ktorý sa vyjadrí k okolnostiam a príčine nehody.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk